TBMM'de bu hafta

Komiser yardımcılığına atanmak için gerekli olan 45 yaşından gün almama şartı kaldırılacak. Emniyet personeli, para mükafatı, takdirname, başarı belgesi, üstün başarı belgesi veya şerit rozet ödülleriyle taltif edilecek. İhtiyaç halinde polis çevik kuvvet birimlerinin yanı sıra diğer emniyet hizmetleri sınıfı personeli de geçici olarak başka illerde görevlendirilebilecek.

Teklifle, 2. sınıf emniyet müdürünün bir üst rütbeye terfi için en az bekleme süresi 1 yıldan 2 yıla çıkarılıyor. Bulundukları rütbede 5 yıl terfi edemeyen emniyet amiri ve emniyet müdürlerinin görev süresi 4 yıl uzatılabilecek.

Meclis'te, İçişleri Bakanlığına ilişkin yeni düzenlemeleri de içeren Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.

Denizli, Malatya, Elazığ ve Afyonkarahisar'da yaşanan depremlerden zarar gören vatandaşların mağduriyetlerinin giderilmesi amacıyla düzenleme yapılacak. Sahil Güvenlik Komutanlığında görevli muvazzaf subay veya astsubayların mecburi hizmetleri, subay veya astsubay atandıkları tarihten itibaren fiilen 15 yıl olacak. Pilotaj eğitimini bitirenlerin yükümlülükleri 6 yıl uzatılacak. Tevdi edilen görevleri fiilen hayatını hiçe sayarak üstün bir cesaret, feragat ve kahramanlıkla yerine getirdiği tespit edilen Sahil Güvenlik Komutanlığı personeline, İçişleri Bakanı tarafından "Üstün Cesaret ve Feragat Madalyası" verilebilecek.

Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu'nda değişikliğe gidilerek, subay veya astsubay atanmak için lisans veya ön lisans eğitimi yapanlardan öğrenciliği sona erdirilenler veya sağlık dışında bir sebeple ayrılanlar için öğretim masrafının 4 katı olarak belirlenen tazminat tutarı, "kanuni faizi ile birlikte öğretim masrafı" şeklinde uygulanacak.

Teklifle, Sahil Güvenlik Komutanlığında görevli subay, sözleşmeli subay, astsubay, sözleşmeli astsubay ve uzman erbaşların yıllık ve yıllık mazeret izinleri düzenleniyor. Kanser, verem, kronik böbrek yetmezliği ile akıl ve ruh hastalıkları gibi uzun süreli tedavi gerektiren hastalığa yakalananlar, toplam ve fiilen 3 yılı geçmemek şartıyla tedavi, istirahat veya hava değişimine tabi tutulabilecek.