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TBMM'de bu hafta

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.12.2019 11:01 | Son Güncelleme

TBMM Genel Kurulunda bu hafta, İçişleri Bakanlığına ilişkin yeni düzenlemeleri içeren ve geçen hafta birinci bölümündeki 28 maddesi kabul edilen kanun teklifinin görüşmeleri sürdürülecek. Ayrıca, ad ve soyadı değişikliğiyle ilgili iş ve işlemler 3 yıl boyunca mahkeme kararı aranmaksızın il ve ilçe idare kurullarınca yürütülmeye devam edilecek. Cumhurbaşkanına bu süreyi 3 yıla kadar uzatma yetkisi verilecek.

TBMM'de bu hafta

Meclis'te, İçişleri Bakanlığına ilişkin yeni düzenlemeleri de içeren Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.

TBMM Genel Kurulunda bu hafta, İçişleri Bakanlığına ilişkin yeni düzenlemeleri içeren kanun teklifinin görüşmeleri sürdürülecek. Teklifin geçen haftaki görüşmelerinde birinci bölümündeki 28 madde kabul edilmişti.

Teklifle, 2. sınıf emniyet müdürünün bir üst rütbeye terfi için en az bekleme süresi 1 yıldan 2 yıla çıkarılıyor. Bulundukları rütbede 5 yıl terfi edemeyen emniyet amiri ve emniyet müdürlerinin görev süresi 4 yıl uzatılabilecek.

Komiser yardımcılığına atanmak için gerekli olan 45 yaşından gün almama şartı kaldırılacak. Emniyet personeli, para mükafatı, takdirname, başarı belgesi, üstün başarı belgesi veya şerit rozet ödülleriyle taltif edilecek. İhtiyaç halinde polis çevik kuvvet birimlerinin yanı sıra diğer emniyet hizmetleri sınıfı personeli de geçici olarak başka illerde görevlendirilebilecek.

Denizli, Malatya, Elazığ ve Afyonkarahisar'da yaşanan depremlerden zarar gören vatandaşların mağduriyetlerinin giderilmesi amacıyla düzenleme yapılacak. Sahil Güvenlik Komutanlığında görevli muvazzaf subay veya astsubayların mecburi hizmetleri, subay veya astsubay atandıkları tarihten itibaren fiilen 15 yıl olacak. Pilotaj eğitimini bitirenlerin yükümlülükleri 6 yıl uzatılacak. Tevdi edilen görevleri fiilen hayatını hiçe sayarak üstün bir cesaret, feragat ve kahramanlıkla yerine getirdiği tespit edilen Sahil Güvenlik Komutanlığı personeline, İçişleri Bakanı tarafından "Üstün Cesaret ve Feragat Madalyası" verilebilecek.

Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu'nda değişikliğe gidilerek, subay veya astsubay atanmak için lisans veya ön lisans eğitimi yapanlardan öğrenciliği sona erdirilenler veya sağlık dışında bir sebeple ayrılanlar için öğretim masrafının 4 katı olarak belirlenen tazminat tutarı, "kanuni faizi ile birlikte öğretim masrafı" şeklinde uygulanacak.

Teklifle, Sahil Güvenlik Komutanlığında görevli subay, sözleşmeli subay, astsubay, sözleşmeli astsubay ve uzman erbaşların yıllık ve yıllık mazeret izinleri düzenleniyor. Kanser, verem, kronik böbrek yetmezliği ile akıl ve ruh hastalıkları gibi uzun süreli tedavi gerektiren hastalığa yakalananlar, toplam ve fiilen 3 yılı geçmemek şartıyla tedavi, istirahat veya hava değişimine tabi tutulabilecek.

Astsubaylıktan subaylığa geçenlerin rütbe yaş hadleri teğmen ve üsteğmen için 49, yüzbaşı için 55, binbaşı için 56, yarbay için 57, albay için 60 olarak belirleniyor.

Jandarma subay veya astsubayların mecburi hizmetleri, subay veya astsubay nasbedildikleri tarihten itibaren fiilen 15 yıl olacak.

Memurlar ve diğer kamu görevlilerinin yargılanmasında izin yetkisi, ilde ve merkez ilçede görevli memurlar ve diğer kamu görevlileri ile kaymakamlar hakkında vali; Cumhurbaşkanı kararıyla atanan memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında Cumhurbaşkanı veya ilgili bakanda olacak.

Dernekler Kanunu'nda yapılan değişiklikle "şehit" ve "gazi" kelimeleri izinle kullanılabilecek kelimeler arasına alınacak.

Kumar oynayanlara verilecek idari para cezası 1000 liraya yükseltilecek. Genel ahlaka uygun olmayan ve toplum tarafından gülünç karşılandığı değerlendirilen adlar da mahkeme kararı aranmaksızın değiştirilebilecek.

Uyarıcı ve eğitici mahiyetteki yayınlar arasına uyuşturucu ve zararlı alışkanlıklar ile mücadele, trafik, yol ve yolcu güvenliği, suçun önlenmesi, afet yönetimi, nüfus hizmetleri ve düzensiz göçle mücadele gibi konular eklenecek.

AD SOYAD DEĞİŞİKLİĞİ UYGULAMASI

Ad ve soyadı değişikliğiyle ilgili iş ve işlemler 3 yıl boyunca mahkeme kararı aranmaksızın il ve ilçe idare kurullarınca yürütülmeye devam edilecek. Cumhurbaşkanına bu süreyi 3 yıla kadar uzatma yetkisi verilecek.

KOMİSYONLAR

Dışişleri Komisyonu 4 Aralık Çarşamba günü toplanacak ve Türkiye ile çeşitli ülkeler arasında imzalanan uluslararası anlaşmaların onaylanmasına ilişkin kanun tekliflerini görüşecek.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda geçen cuma günü görüşmeleri tamamlanarak kabul edilen 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi ile 2018 Yılı Kesinhesap Kanun Teklifi, 9 Aralık Pazartesi günü TBMM Genel Kurulunda ele alınmaya başlanacak.

Kaynak: AA

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