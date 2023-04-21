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Kentsel dönüşümde yeni dönem! Bakan Kurum canlı yayında detayları açıklıyor

21.04.2023 21:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kentsel dönüşümle ilgili verdiği iki müjdenin ardından herkes detaylarını sorgulamaya başladı. Konuyla ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum canlı yayında merak edilenleri açıklıyor...

Kentsel dönüşümde yeni dönem! Bakan Kurum canlı yayında detayları açıklıyor

İstanbul'da kentsel dönüşümdeki yeni kampanya Türkiye'de büyük ses getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Yarısı Bizden' kampanyasını açıkladı ve İstanbul'da kira yardımının 5 bin 250 liraya çıkarıldığını duyurdu. Bakan Kurum İstanbul'da yaşanacak olan dönüşümle ilgili tüm merak edilenleri canlı yayında açıklıyor.

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İşte Bakan Kurum'un açıklamalarından satır başları;

Şu anda deprem bölgesinde 106 bin konutumuz için adım attık. Mayıs ayı sonuna kadar 310 bin konutumuzu başlatacağız. Aynı acıları bir daha yaşamamak için çaba sarf ediyoruz. Yarın Cumhurbaşkanımızla beraber ilk köy konutlarını teslim edeceğiz. Birinci önceliğimiz bu.

İkinci önceliğimiz, binalarımızı güçlü hale getirmek, güçlendirme işlemlerini tamamlamak. Gaziosmanpaşa'dan başladık. Bunun sebebi orada çok riskli binalar var. Bu zamana kadar 3.3 milyon konutumuzun dönüşümünü sağladık. Sadece İstanbul'da 700 bin konutun dönüşümü tamamlandı. Bu yüzden bir seferberlik anlayışıyla bir kampanya başlatıyoruz.

Ayrıntılar geliyor...

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Murat Kurum Kentsel dönüşüm

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