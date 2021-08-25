Tecavüz iddialarıyla gündeme gelmişti! İran'daki 'cehennem deliği' hapishanesinden korkunç görüntüler

İran'da bulunan Evin Hapishanesi, siyasi tutukluların ve "Batı ile müzakerelerde elini güçlendirebilecek" isimlerin tutulduğu cezaevi olarak tanınıyordu. Bilgisayar korsanlarının saldırısı sonucu ise söz konusu hapishaneden korkunç görüntüler sızdırıldı.

Görüntülerde birkaç gardiyanın bir adamı kelepçeli olarak dövdüğü görülürken, başka bir görüntüde bir mahkum kolunu kesmeye çalışmak için bir banyo aynasını kırıyor.

MAHKUMLARI YERLERDE SÜRÜKLEDİLER

Şoke eden başka bir karede de avluda yarı baygın bir şekilde hapishaneden sürüklenen zayıf bir adam gösteriliyor. Daha sonra bir kişi kapının eşiğinde yatan yaralı adamın üzerine basıyor.

İran Cezaevleri Kurumu Başkanı Muhammed Mehdi Hac Muhammedi de, mahkumların kavga ettiği ve gardiyanların mahkumları sürüklediği görüntüler sonrası özür diledi. Twitter'dan açıklama yapan Muhammedi, "Bu tür acı olayların tekrarından kaçınmanın yanı sıra faillerin yargı önüne çıkarılacağı" sözü verdi ve "Yüce Allah'tan, sevgili Yüce Lider'den, büyük milletimizden ve asil hapishane memurlarından özür dilerim" diye yazdı.

HAPİSHANE DAHA ÖNCE TECAVÜZ VE İDAM KONULARIYLA GÜNDEME GELMİŞTİ

Eski mahkumlar daha önce gardiyanların tecavüz ettiğini, avluda idamların gerçekleştiğini, bazı mahkumların delirdiği ve kan kustuklarını öne sürmüşler, hapishanedeki korkunç koşulları daha önce ortaya çıkarmışlardı.

''SİBER SALDIRI'' MESAJI

Sosyal medyada yaygın olarak paylaşılan görüntüde, bir ekrana "Siber Saldırı" yazan, Evin'i "utanç verici bir leke" olarak gösteren ve "siyasi tutsakların serbest bırakılması" çağrısında bulunan bir mesaj gösterildi.

The Times'a göre mesajlar, 1980'lerde Evin'de toplu infaz emri vermek ve işkenceyi denetlemekle suçlanan İran Cumhurbaşkanı Ebrahim Raisi'ye atıfta bulunuyor.

