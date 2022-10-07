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Tefecilerin aylık kazançları dudak uçuklattı! Polis operasyonuyla yakalandılar

07.10.2022 23:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli 3 ilde, POS cihazıyla tefecilik yaptıkları öne sürülen kişilere yönelik operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheliden 10'u tutuklandı. Şüphelilerin komisyon alarak aylık 1 milyon TL haksız kazanç sağladığı bildirildi. Öte yandan gözaltındaki 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tefecilerin aylık kazançları dudak uçuklattı! Polis operasyonuyla yakalandılar

Kahramanmaraş merkezli 3 ilde polis tarafından tefecilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve paraya sıkışan vatandaşların kredi kartını alışveriş yapmış gibi POS cihazından geçirip, yüzde 3 ile yüzde 10 arasında komisyon alarak aylık 1 milyon TL haksız kazanç sağlayan 13 tefeciden 10'u tutuklandı.

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3 İLDE OPERASYON

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Nakit paraya sıkışan ya da kredi kartları nakit avansa kapatılan kişilerin kredi kartlarından alışveriş yapılmış gibi çekim yapıp, çekim yapılan miktardan yüzde 3 ile yüzde 10 arasında komisyon alarak geri kalanını nakit olarak kart sahibine veren ve bu yöntemle aylık 1 milyon TL haksız kazanç sağladığı tespit edilen şüphelilere yönelik salı günü Kahramanmaraş, İstanbul ve Gaziantep'te 26 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

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Operasyonda 13 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda ise 141 bin 345 TL, 11 bin 977 dolar, 335 Euro, 52 kredi ve banka kartı, 8 pos cihazı, 68 senet, 5 çek, 7 CD, 10 borç- alacak yazılı ajanda ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

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10 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından mahkemeye çıkarılan 13 şüpheliden 10'u tutuklanırken, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Tefeci Kahramanmaraş
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