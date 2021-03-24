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  4. Tehlikeli gösteri! Canını hiçe saydı, erimiş lav üzerinde pastırma ve yumurta pişirdi

Tehlikeli gösteri! Canını hiçe saydı, erimiş lav üzerinde pastırma ve yumurta pişirdi

24.03.2021 11:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzlanda'da bir adam yanardağdan çıkan erimiş lavın üstünde pastırma ve yumurta pişirdi. Eiríkur Hilmarsson adındaki adam lavın üzerine yerleştirilmiş tavaya malzemeleri atarken görülüyor.

Tehlikeli gösteriye girişen kişinin adı Eiríkur Hilmarsson. İzlanda devlet televizyonu RÚV'a röportaj veren adam, 'çocuklarla geziye çıkmıştık ve yanımızdaki erzakları yemeğe karar verdik. Tek erzak bunlardı' dedi.

Yumurta tarifini de veren adam, ''1 yumurta, 200 gram pastırma ve bir tava. Tavayı aktif volkanın üzerine koyun, yiyecekleri koyun, bekleyin ve yiyin'' diyerek tarifini verdi.

ZİYARETÇİ AKININA UĞRUYOR

Fagradalsfjall olarak bilinen yanardağ, hafta sonu İzlanda'nın güneybatısında patladı ve o zamandan beri insanlar bölgeyi görmek için ziyaret ediyor.

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