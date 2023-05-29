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Tek istisna oldu! 2. tur cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 'Tunceli' detayı dikkat çekti: Sonuç 80 ilden farklı

29.05.2023 08:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dün 50 milyondan fazla vatandaş sandık başına giderek oy kullandı. 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimiyle ilgili dikkat çeken bir ayrıntı ortaya çıktı. Yalnızca bir ildeki seçmenler 28 Mayıs seçimine 14 Mayıs'tan daha fazla katılım sağladı. 2. tur seçimine katılım diğer 80 ilde ise 1. turdan daha az oldu.

Tek istisna oldu! 2. tur cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 'Tunceli' detayı dikkat çekti: Sonuç 80 ilden farklı

Cumhurbaşkanı adaylarının ilk turda yüzde 50+1 koşulunu sağlayamaması nedeniyle Türkiye tarihinde ilk kez 2. tur seçimleri gerçekleşti. Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun yarıştığı seçimin kesin olmayan sonuçlarına göre Erdoğan bir kez daha cumhurbaşkanı seçildi. Seçime katılım oranı ise ilk tura göre düşüş gösterdi.

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14 Mayıs'taki ilk tur seçiminde 55 milyon 833 bin 175 vatandaş oy kullanmış, bu rakamla kayıtlı seçmenlerin %86.98'i oy kullanmıştı. İkinci turda ise kayıtlı seçmenlerin %84.22'si, yani 53 milyon 841 bin 229 vatandaş oy kullandı.

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O İL İSTİSNA!

Bu oranın düşmesinde 80 ilin katılım oranı etkili olurken yalnızca bir ilin katılımı ikinci turda arttı. Tunceli'de seçmenler 2. turda daha fazla katılım sağladı. Tunceli'de seçim sonuçları ise şöyle:

- Recep Tayyip Erdoğan: %17.19
- Kemal Kılıçdaroğlu: %82.81

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