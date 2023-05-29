Tek istisna oldu! 2. tur cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 'Tunceli' detayı dikkat çekti: Sonuç 80 ilden farklı

Cumhurbaşkanı adaylarının ilk turda yüzde 50+1 koşulunu sağlayamaması nedeniyle Türkiye tarihinde ilk kez 2. tur seçimleri gerçekleşti. Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun yarıştığı seçimin kesin olmayan sonuçlarına göre Erdoğan bir kez daha cumhurbaşkanı seçildi. Seçime katılım oranı ise ilk tura göre düşüş gösterdi.

14 Mayıs'taki ilk tur seçiminde 55 milyon 833 bin 175 vatandaş oy kullanmış, bu rakamla kayıtlı seçmenlerin %86.98'i oy kullanmıştı. İkinci turda ise kayıtlı seçmenlerin %84.22'si, yani 53 milyon 841 bin 229 vatandaş oy kullandı.

O İL İSTİSNA!

Bu oranın düşmesinde 80 ilin katılım oranı etkili olurken yalnızca bir ilin katılımı ikinci turda arttı. Tunceli'de seçmenler 2. turda daha fazla katılım sağladı. Tunceli'de seçim sonuçları ise şöyle:

- Recep Tayyip Erdoğan: %17.19

- Kemal Kılıçdaroğlu: %82.81



