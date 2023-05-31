KADIN

  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. GÜZELLİK - MODA
  4. Tek malzemeyle istenmeyen tüylerden sonsuza dek kurtulun! Lazer epilasyona para vermeye son

Tek malzemeyle istenmeyen tüylerden sonsuza dek kurtulun! Lazer epilasyona para vermeye son

31.05.2023 14:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstenmeyen tüyleri yok etmek için çeşitli yöntemler bulunuyor. Ancak bu yöntemlerin arasında yer alan ağda, tıraş bıçağı, tüy dökücü kremler gibi ürünler kalıcı etkiler sağlamıyor. Ancak evde yapılan basit kürler istenmeyen tüylerden kurtulmak için istenilen etkiyi verebiliyor. İşte tüyleri yok etmenin basit yolu...

Tek malzemeyle istenmeyen tüylerden sonsuza dek kurtulun! Lazer epilasyona para vermeye son

İstenmeyen tüylerden kurtulmak için lazer epilasyona para vermek istemeyen kişiler evde yapılacak doğal çözümleri araştırıyor. Evde hazırlanan tüyleri gideren bakım uygulamalarının sonuçları kişiden kişiye göre değişiyor. Bu süreçte istikrarlı olmak istenmeyen tüylerden kalıcı olarak kurtulmanızı sağlayabiliyor. Ancak bu uygulamaları yapmadan önce vücudunuzun ufak bir bölümüne uygulamanız ve alerjik reaksiyonları gözlemlemeniz gerekiyor.

İSTENMEYEN TÜYLERDEN KURTULMANIZI SAĞLAYACAK YÖNTEMLER

LİMON KÜRÜ

Ekran görüntüsü 2023-05-31 142051

  • Bu kür, limon suyu ve tuzun karışımıyla hazırlanır. Hazırlanan karışım tüy köklerini zayıflatarak zamanla tüylerin azalmasına yardımcı olur.
  • Eğer kürü uygularken cildinizde yanma hissederseniz uygulamayı sonlandırıp cildinizi hemen yıkamalısınız.
  • Yanma hissi cildinizin hassas olduğu ve bu kürün size uygun olmadığı anlamına gelir.
  • Limon kürü, istenmeyen tüyleri ağda ile aldıktan sonra uygulanmalı ve karışımın 3-4 saat kadar ciltte kalması sağlanmalıdır. Bu süre içinde limon kürü kıl köklerine nüfuz eder.
  • Tüy azaltıcı yöntem denildiğinde ilk akla gelen kür olan limon kürünü hazırlamak için orta boy bir limonun suyunu sıkın. Ardından limon suyuna 2 çay kaşığı tuz ilave edin ve malzemeleri iyice karıştırın. Hazırladığınız karışımı ağda sonrasında bir pamuk yardımıyla cildinize uygulayın. Karışımı cildinizde 3-4 saat beklettikten sonra duş alabilirsiniz. Eğer karışımı yüzünüze uygulayacaksanız sadece 15 dakika cildinizde bekletmeniz yeterlidir.
  • Etkili sonuç için limon kürünü her ağda sonrası düzenli olarak uygulamanız gereklidir.

SOĞAN KÜRÜ

Ekran görüntüsü 2023-05-31 142016

  • Soğan kürü, tüy azaltıcı kür denildiğinde akla ilk gelen kürlerden biri olarak karşımıza çıkar. Bu kür bir yandan kıl köklerini zayıflatırken diğer yandan da tüylerin yeniden çıkma süresini uzatır.
  • Soğan kürünü hazırlamak için ilk olarak orta boy bir soğanı rendeleyerek suyunu çıkarın.
  • Hazırladığınız soğan suyunu ağda işlemi sonrasında cildinize uygulayın. Yaklaşık olarak bir saat bu şekilde bekledikten sonra cildinizi yıkayarak soğan suyundan arındırabilirsiniz.
  • Bu kürün de diğer kürler gibi düzenli uygulanması gereklidir.

ŞEMS ARSLAN'IN İSTENMEYEN TÜYLERDEN KURTARAN BAKIM KÜRÜ

Ekran görüntüsü 2023-05-31 142121

  • Cilt Uzmanı Şems Arslan, bu doğal formülü ergenlik dönemi itibariyle herkesin güvenle kullanabileceğini belirtiyor.
  • Bu doğal ve etkili maskeyi hazırlamak için bir çay bardağı karbonat, bir çay bardağı Türk kahvesi telvesine ihtiyacınız olacak. Her iki malzemeyi iyice karıştırın ve ağda sonrası cildinize uygulayın.
  • Bu doğal karışım kil köklerini zayıflatır, tüyleri inceltir ve daha geç çıkmalarını sağlar.
  • Şems Arslan, bu karışımın özellikle yüz (bıyık) bölgesi için uygun olduğunun altını çiziyor.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Makyajla yaşadığı değişimler herkesi şaşırtıyorMakyajla yaşadığı değişimler herkesi şaşırtıyor
Şampuana bir kaşık şeker ekleyerek mucizeye tanık olunŞampuana bir kaşık şeker ekleyerek mucizeye tanık olun
Resimdeki en şanssız kişi seçiminiz karakterinizi belirliyorResimdeki en şanssız kişi seçiminiz karakterinizi belirliyor
Anahtar Kelimeler:
karbonat limon soğan Türk kahvesi lazer epilasyon Göz mon

En Çok Okunan Haberler

'Kaybettiniz' yorumu gelince... Bakın ne dedi

'Kaybettiniz' yorumu gelince... Bakın ne dedi

Survivor'da Acun Ilıcalı'yı şaşırtan aşk itirafı! Eliyle yüzünü kapattı

Survivor'da Acun Ilıcalı'yı şaşırtan aşk itirafı! Eliyle yüzünü kapattı

Resimdeki tüm yüzleri sadece yüksek zekalılar görebiliyor

Resimdeki tüm yüzleri sadece yüksek zekalılar görebiliyor

31 yaşındaki kadın yaşlanmayı durduran tavsiyeler verdi

31 yaşındaki kadın yaşlanmayı durduran tavsiyeler verdi

Sinekleri saniyeler içerisinde kovan yöntemi paylaştı

Sinekleri saniyeler içerisinde kovan yöntemi paylaştı

İlişkinizin bir ömür boyu sürebileceğini gösteren 9 şey

İlişkinizin bir ömür boyu sürebileceğini gösteren 9 şey

İlginizi Çekebilir

“Karımı ve babamı beni aldatırken bebek telsiziyle yakaladım”

“Karımı ve babamı beni aldatırken bebek telsiziyle yakaladım”

Seçim sonrası Birce Akalay'dan Kılıçdaroğlu paylaşımı!

Seçim sonrası Birce Akalay'dan Kılıçdaroğlu paylaşımı!

Pierre Cardin çantada kısa süreliğine 1000 TL üzeri indirim!

Pierre Cardin çantada kısa süreliğine 1000 TL üzeri indirim!

Çalılıklara tuvaletini yapmak istedi! Kabusu yaşadı

Çalılıklara tuvaletini yapmak istedi! Kabusu yaşadı

Anüsünde sıkışan doktorları bile şaşkına çevirdi! Acil ameliyat...

Anüsünde sıkışan doktorları bile şaşkına çevirdi! Acil ameliyat...

Puma spor ayakkabıda 950 TL'nin üzerinde indirim!

Puma spor ayakkabıda 950 TL'nin üzerinde indirim!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.