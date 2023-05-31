Tek malzemeyle istenmeyen tüylerden sonsuza dek kurtulun! Lazer epilasyona para vermeye son

İstenmeyen tüylerden kurtulmak için lazer epilasyona para vermek istemeyen kişiler evde yapılacak doğal çözümleri araştırıyor. Evde hazırlanan tüyleri gideren bakım uygulamalarının sonuçları kişiden kişiye göre değişiyor. Bu süreçte istikrarlı olmak istenmeyen tüylerden kalıcı olarak kurtulmanızı sağlayabiliyor. Ancak bu uygulamaları yapmadan önce vücudunuzun ufak bir bölümüne uygulamanız ve alerjik reaksiyonları gözlemlemeniz gerekiyor.

İSTENMEYEN TÜYLERDEN KURTULMANIZI SAĞLAYACAK YÖNTEMLER

LİMON KÜRÜ

Bu kür, limon suyu ve tuzun karışımıyla hazırlanır. Hazırlanan karışım tüy köklerini zayıflatarak zamanla tüylerin azalmasına yardımcı olur.

Eğer kürü uygularken cildinizde yanma hissederseniz uygulamayı sonlandırıp cildinizi hemen yıkamalısınız.

Yanma hissi cildinizin hassas olduğu ve bu kürün size uygun olmadığı anlamına gelir.

Limon kürü, istenmeyen tüyleri ağda ile aldıktan sonra uygulanmalı ve karışımın 3-4 saat kadar ciltte kalması sağlanmalıdır. Bu süre içinde limon kürü kıl köklerine nüfuz eder.

Tüy azaltıcı yöntem denildiğinde ilk akla gelen kür olan limon kürünü hazırlamak için orta boy bir limonun suyunu sıkın. Ardından limon suyuna 2 çay kaşığı tuz ilave edin ve malzemeleri iyice karıştırın. Hazırladığınız karışımı ağda sonrasında bir pamuk yardımıyla cildinize uygulayın. Karışımı cildinizde 3-4 saat beklettikten sonra duş alabilirsiniz. Eğer karışımı yüzünüze uygulayacaksanız sadece 15 dakika cildinizde bekletmeniz yeterlidir.

Etkili sonuç için limon kürünü her ağda sonrası düzenli olarak uygulamanız gereklidir.

SOĞAN KÜRÜ

Soğan kürü, tüy azaltıcı kür denildiğinde akla ilk gelen kürlerden biri olarak karşımıza çıkar. Bu kür bir yandan kıl köklerini zayıflatırken diğer yandan da tüylerin yeniden çıkma süresini uzatır.

Soğan kürünü hazırlamak için ilk olarak orta boy bir soğanı rendeleyerek suyunu çıkarın.

Hazırladığınız soğan suyunu ağda işlemi sonrasında cildinize uygulayın. Yaklaşık olarak bir saat bu şekilde bekledikten sonra cildinizi yıkayarak soğan suyundan arındırabilirsiniz.

Bu kürün de diğer kürler gibi düzenli uygulanması gereklidir.

ŞEMS ARSLAN'IN İSTENMEYEN TÜYLERDEN KURTARAN BAKIM KÜRÜ