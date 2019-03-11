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Tek seferde 12 öğrencisini otomobille stada götüren öğretmene soruşturma

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.03.2019 13:25 | Son Güncelleme

Karaman'da, 3'ü bagajda olmak üzere 12 öğrencisini, otomobiliyle tek seferde etkinlik kapsamındaki çalışma için stadyuma götüren ve o ana ait fotoğrafı da sosyal medyada paylaşan beden eğitimi öğretmeni Y.S. hakkında, Valilik tarafından soruşturma açıldı. Y.S., savunmasında, öğrencileri iki seferde taşıdığını, fotoğrafı da espri amacıyla çekip, paylaştığını ileri sürdü. Emniyet Müdürlüğünün de Y.S. hakkında 'trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek' suçundan işlem başlatacağı belirtildi.

Tek seferde 12 öğrencisini otomobille stada götüren öğretmene soruşturma

Bir ortaokulda görev yapan beden eğitim öğretmeni Y.S., etkinlik kapsamındaki çalışma için stadyuma gidecek öğrencilerini, otomobiline bindirdi. İddiaya göre, Y.S., 3'ü bagajda olmak üzere 12 öğrencisini, otomobiliyle tek seferde çalışma için stadyuma götürdü. Öğretmen, tehlikeli yolculuğun fotoğrafını da Facebook'taki sayfasında, 'Beden eğitim öğretmenlerinin arabası hep böyle' mesajı ve gülücük emojisiyle birlikte paylaştı. Fotoğrafa yorum yapanlardan bazıları öğrencilerin can güvenliği açısından bu duruma tepki gösterirken, bazıları ise bu durumu 'öğretmenin fedakârlığı' diye nitelendirip takdir etti. Y.S., tepki yorumlarına, ''Doğru güvenlik yok hocam ama mecbur kalıyoruz" diye cevap verdi.

VALİLİK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Karaman Valiliği, öğretmen Y.S. hakkında soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında 2 okul müdürü ve 1 müfettişin inceleme yaptığı öğrenildi.

'ESPRİ OLSUN DİYE PAYLAŞTIM'

Öğretmen Y.S., soruşturma kapsamında verdiği savunmasında, öğrencileri iki seferde taşıdığını, fotoğrafı da espri amacıyla çekip, sosyal medyada paylaştığını söyledi.

Emniyet Müdürlüğünün de Y.S. hakkında 'trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek' suçundan işlem başlatacağı belirtildi.

(DHA)

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Tek seferde 12 öğrencisini otomobille stada götüren öğretmene soruşturmaTek seferde 12 öğrencisini otomobille stada götüren öğretmene soruşturma
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Karaman öğretmen

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