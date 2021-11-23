Tek tek analiz edildi! Karıncaların neden ''öpüştüğü'' belli oldu

Karıncalar, karmaşık yuva tünelleri inşa etmek ve kolonileri için yiyecek toplamak gibi ortak davranışlarıyla tanınıyor. Fribourg Üniversitesi'nden şaşırtıcı yeni bir araştırma ise karıncaların birlikte çalışmasının başka bir yolunu keşfetti. Evrimsel biyolog Adria LeBoeuf, bu minik canlıların tükürük alışverişi sayesinde önemli proteinleri birbiriyle paylaştığını ifade etti. Fribourg Üniversitesi'ndeki ekibe göre, 'öpücük' sırasında karıncalar hem yiyecekleri hem de önemli proteinleri paylaşıyorlar.

LeBoeuf, "Her bir karıncanın iki midesi vardır. Biri kendi yediklerini sindirmek için diğeri ise kolonideki diğer karıncalarla paylaştıkları sıvıları depolamak için kullanılır. İkincisi bir tür 'sosyal mide'dir. Bu sıvıların alışverişi, karıncaların yiyecekleri ve kendi ürettiği önemli proteinleri paylaşmasına olanak tanır'' şeklinde konuşuyor.

KARINCALAR TEK TEK ANALİZ EDİLDİ

Araştırmacılar, karıncaların kolonideki rolüne bağlı olarak proteinlerin nasıl değiştiğini karşılaştırmadan önce, tek tek karıncaların sosyal midelerinde bulunan karınca tarafından üretilen proteinleri analiz ettiler.

Ayrıca, proteinlerin, karıncaların yeni bir koloninin mi yoksa daha yerleşik bir koloninin parçası mı olduğuna bağlı olarak değişip değişmediğini de değerlendirdiler.

Buna göre nüfusu daha genç kolonilerde, şekerin hızlı işlenmesinden sorumlu proteinler daha baskındı. Yaşlı kolonilerde ise büyümeyle ilişkili ve daha uzun ömür için gerekli proteinler dolaşıyordu.

Bunun yanı sıra hücrelerin yaşam süresini kısaltan ve oksidatif stres diye bilinen biyokimyasal süreci engelleyen proteinlerin, kraliçenin yavrusuna bakan karıncaların sosyal midelerinde daha fazla görüldüğü keşfedildi.

Bu da diğer "özverili" bireylerin, gelecek nesli yetiştiren karıncalara daha uzun yaşaması için özel moleküller aktardığını ortaya koydu.



