Tek tek harekete geçtiler! 'Affedilir bir durum değil' diyerek açıkladı: Yıkılacak orası...

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından depremden etkilenen bölgelerin dışındaki yerlerde de binaların depreme karşı güvenirliliği ve yapıların durumu tartışılmaya başlandı. Özellikle depremde binaların yıkılmasına neden olan faktörler arasında binaların alt katında bulunan iş yerlerinin kolon kesmesi gösterilmişti. Belediyeler bu konuyla ilgili harekete geçerken peş peşe açıklamalar geldi. İşte detaylar...

"SADECE BİLECİK MERKEZDE BİN 700 BİNAMIZ İMAR AFFINDAN FAYDALANMIŞ"

Bilecik Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, Kahramanmaraş’ta yaşanan 7.7 ve 7,6’lık deprem sonrası kentteki yapılar hakkında değerlendirme yaptı. Subaşı, kendilerinde Mimarlar ile Mühendisler Odalarıyla birlikte bir toplantı gerçekleştiklerini ve aldıkları ortak kararla bir protokol yapacaklarını söyledi.

Subaşı, "Bu karar için meclis toplantımızı bekliyoruz ve meclis üyelerinde izin istemek durumundayız. Binalarda biliyorsunuz ki projede biz oturum izinlerini verdikten yani iskânlarını aldıktan sonra orada müteahhitler ya da mülk sahipleri bazı değişiklikler yapıyorlar ve bundan çok fazla haberdar olamıyoruz. Son depremde o videolarda tekrar, tekrar izlediğimiz işte alttan kolonlar kesilmiş market ya da dükkân yıkılıyor üstündeki vatandaşlar öldükten sonra bundan bilgisi oluyor. Bizler de bu gibi durumlar elbette yaşamak istemiyoruz ve tek tek bunların kontrolleri sağlanacağız. Aynı zamanda tabii ki binalarımızın bir envanterini çıkarmaya başladık ve sadece Bilecik merkezde bin 700 binamız imar affından faydalanmış. Bu konuda Mimarlar Odası ile İnşaat Mühendisler Odasının görüşleri kesinlikle alınmalı ve imar kanunları düzenlenirken bunlar yapılırken yani biz kendimizde de mecliste bazen plan notları koyarız. Çünkü bizim bu arazimiz bu yapıya uygun değildir deriz ama bazı kanunlar gerekçesiyle onu öyle yaparız mesela çekme mesafeleriyle ilgili sil baştan düzenlemeler odalar olarak talep ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"EĞER KOLONLARIN KESİLDİĞİ TESPİT EDİLİRSE YIKILACAK ORASI"

Melek Mızrak Subaşı "Umuyorum sesimiz duyulacak, umuyorum gerçekten insana değer veren yapılar yapacağız. Önümüzdeki mecliste karar alıp çok hızlı bir şekilde aksiyon alacağız. Bina stokumuz çıktıktan sonra da çevre şehircilik, yapı denetim firmaları, inşaat mühendisleri odası, mimarlar odası ya da hangi paydaşımız varsa aynı masada oturup daha ne yapabileceğimizi konuşacağız ama önce bina stokumuzun kaçak yapıların tespiti bunlar tabii ki bir süre istiyor bizden. Bunları tespit etmemiz gerekiyor. Eğer kolonların kesildiği tespit edilirse tabii ki yıkılacak orası. Yıkım kararı alınacak elbette, affedilir bir durum değil" dedi.

EDİRNE'DE 'ALT KATINDA İŞ YERİ OLAN BİNALAR' DEPREME KARŞI DENETLENECEK

Diğer yandan Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, belediyede düzenlenen toplantıda, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin geniş bir alanı etkilediğini belirtti.

Depremlerde çok sayıda yapının zarar gördüğünü anımsatan Gürkan, "Bu depremlerde şunu gördük, 'altında iş yeri olan binalar en riskli bina kategorisine giriyor' desek yanlış bir ifade kullanmamış oluruz." dedi.

Kentte depreme karşı denetimlerin yapılacağını bildiren Gürkan, şöyle devam etti:

"Hazırlıklarımız bittikten sonra hızlı bir şekilde Edirne'de altında iş yeri bulunan tüm binaları denetleyeceğiz. Onaylı, projesine uygun mudur, değil midir? Bu onaylı projelerin haricinde zaman içerisinde imalatlar, eksiltmeler, kolon kesilmeleri, kiriş kırılmaları gibi müdahaleler yapılmış mıdır? Yapılmışsa onunla ilgili tabii ki gereğini yapacağız. Birilerinin bunu yapmışsa canı yanacak ama kimsenin gözünün yaşına bakacak halimiz yok. Vatandaşın can güvenliği her şeyden önemli. Bu çalışmaları hızlı bir şekilde yapmamız gerekiyor. Alınan alınsın, kırılan kırılsın. Kimse de kusura bakmasın. Bunu yapmak zorundayız."

Gürkan, kentteki 21 bin 382 yapıdan 18 bin 440'ının mesken, 715'inin kamu binası ve 2 bin 227'sinin de iş yeri olduğunu dile getirdi.

Edirne Belediyesi tarafından kurulacak ekibin kısa süre sonra çalışmalarına başlayarak alt katında iş yeri olan binaları denetleneceğini anlatan Gürkan, şunları kaydetti:

"Bir iki gün içerisinde altında iş yeri olan, ne iş yeri olduğu önemli değil, büyüklerden başlayacağız tabii ki. Bunun başında da marketler gelecek. Çünkü en büyük yeri onlar kaplıyorlar. Zincir marketler, diğer marketler hacim olarak büyük binalardan başlayacağız. Bizdeki projelerine aykırı bir işlem yapılmış mı, yapılmamış mı? Onu tespit edeceğiz. İnşallah kötü bir durumla karşılaşmayız. En kötüsü kolon kesilmesi. Ama karşılaşırsak da gereğini yapacağız. Burada hiç kimse bize 'bizi görmezden gelin', 'görmeyin', 'affedin' falan demesin. Ne gerekiyorsa yapacağız. İnsan canı her şeyden kıymetli."

DEPREM BÖLGESİNE YARDIM VE DESTEKLER SÜRÜYOR

Belediye Başkanı Gürkan, depremlerin ilk gününden bu yana kentte toplanan yardımların deprem bölgesine gönderildiğini, Edirne'ye gelen depremzedelere de yardım ve desteklere devam ettiklerini belirtti.

7'den 70'e herkesin kampanyaya katkı verdiğini anlatan Gürkan, "Duygulandığımız yardımlar da oluyor. Eliz ve Talya Göksel kardeşler kumbaralarını 'kalbimiz sizinle' yazılı notuyla yardım toplama noktamıza getirdiler. Duyarlılıklarından dolayı tüm Edirnelilere teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Öte yandan bir gazetecinin, bazı belediye çalışanlarının rüşvet operasyonu kapsamında tutuklanmasıyla ilgili sorusuna Gürkan, "Hem şikayeti yapan vatandaşımıza hem jandarmamıza hem de görevini yapan adliyemize çok teşekkür ediyorum. Keşke hiç olmasa ama her yerde bozuk insanlar çıkabiliyor. Moralimiz bozuldu, üzüldük bu duruma. Bu tür namussuzlukları kim yapıyorsa, neredeyse gereği yapılsın." yanıtını verdi.

SALİHLİ'DE ALT BÖLÜMÜ İŞ YERİ OLAN BİNALARA KOLON DENETİMİ

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, ilçenin de fay hattı üzerinde bulunduğuna dikkat çekerek, Salihli İmar Planına Esas Mikrobölgeleme Etüt Raporu’nu düzenlediği basın toplantısında açıkladı. Belediye Encümen Salonunda gerçekleşen toplantıda, ülkenin 6 Şubat’ta büyük bir felaket yaşadığına işaret eden Başkan Kayda, hayatını kaybeden vatandaşlara Allah’tan rahmet, yaralılara da acil şifalar diledi. Göreve başladığı 2014 yılından itibaren ilçenin zemin etüdü ile ilgili çalışmaları başlattıklarını açıklayan Başkan Kayda, “Son zamanlarda yaşanan depremler neticesinde yaşadığımız sıkıntılar hepimizin malumudur. İlçemiz yüz ölçümünün tamamı 1. derece deprem bölgesinde yer almakta olup ’diri fay hatları’ ile çevrelenmiştir. Belediyemiz bu şuur ile 11 Aralık 2015 tarihinde Belediye Meclisinden aldığı yetki dahilinde ‘İmar Planına Esas Mikrobölgeleme Etüt Raporu’ çalışmasına başlamış olup Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 18.04.2017 tarihinde onay alınmıştır. 8 ciltten oluşan bu çalışma çerçevesinde ilçemizde yerleşime uygunluk değerlendirmesi yapılmış (sıvılaşma bölgeleri, deprem durumu vs.) ve verilecek olan inşaat ruhsatlarına altlık olması sağlanmıştır. Belediyemize yapılan inşaat ruhsatı başvuruları, başvuru tarihinin güncel deprem yönetmeliği ve yapılan bu mikrobölgeleme etüt raporu dikkate alınarak incelenmektedir” dedi.

Bu raporun tüm ilgili paydaşlar ile paylaşıldığını belirten Başkan Kayda, “İlçemizde bugüne kadar yapılan tüm İmar çalışmaları hazırlattığımız bu rapor çerçevesinde yürütülmektedir. Belediye olarak şehrimizde yapılan inşaatları tüm paydaşlarla birlikte denetliyoruz. Bu konuda, Yapı Denetim, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, müteahhitler ve Belediye olarak ilgili tüm paydaşların hassasiyetle ve sorumluluklarını bilerek hareket etmelerini önemle rica ediyorum” dedi.

"SALİHLİ'DE YATAK MİMARİYE ÖNEM VERDİK"

Ülkenin deprem gerçeği ile yüz yüze olduğunu anlatan Başkan Kayda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından sık sık dile getirilen “Dikey mimari yok, yatay mimari” sözünü hatırlatarak Salihli’de yüksek katlı bina inşaatlarına onay vermediklerini sadece 5 kat yüksekliğe izin verdiklerini söyledi.

"SALİHLİ'DE KONUT ALTINDA BULUNAN İŞ YERLERİNDE PROJE VE KOLON DENETİMİ YAPILACAK"

11 ilde meydana gelen depremlerde, özellikle konut altı ticari işyeri olan binalarda taşıyıcı kolonların kesilmesinden dolayı büyük yıkımların gerçekleştiğini vurgulayan Başkan Kayda, “Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teknik personellerimizden kurduğumuz ekip, ilçemizde üstü konut alt bölümü işyerleri olan zincir marketler, mobilyacılar ve diğer ticari faaliyette bulunan 204 işyerini proje ve ruhsat uygunlukları, taşıyıcı kolon kesmeleri açısından denetleyecek. Uygun olmayan binalara hemen yasal işlem başlatılacak” dedi.

"DENETİM HERKES TARAFINDAN YAPILMALI"

İlgili kanun ve yönetmeliklere uygun hazırlanan projelerin Belediye tarafından denetlendiğini belirten Başkan Kayda, “Depreme dayanıklı, tüm kurallara uygun binalar yapmak zorundayız. Sadece bu konuda yetkili kurumlar değil yapılan konutları satın alacak vatandaşlarımız da inşaat sürecinden ruhsat aşamasına kadar kendi denetimlerini yapsınlar” dedi.

"BİNALARIN DEPREME DAYANIKLILIK TESTİ MUTLAKA YAPILSIN"

Depremlerin büyük acılara ve yıkımlara neden olduğunu ifade eden Başkan Kayda, “Mevcut binalarının deprem performansını öğrenmek isteyen vatandaşlarımızın, bina taşıyıcı sistemini detaylı bir şekilde test ve analizini yaptırması gerekmektedir. İki çeşit tespit çalışması bulunmakta olup bunlardan ilki deprem dayanıklılık testleridir. Bağımsız çalışan mühendislik firmaları tarafından yapılan bu analizler sonucunda yapının depreme karşı dayanıklılığı hakkında detaylı bilgi edinilebilmektedir. Riskli yapı tespiti ise Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın yetkilendirdiği lisanslandırılmış kurum ve kuruluşlara yaptırılan testlerdir. Lisanslı kurum ve kuruluşları Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlükleri’nden (https://www.csb.gov.tr/) öğrenilebilmektedir. Bina risk tespiti yaptırmak için kat sahiplerinden birinin veya kanuni temsilcisinin müracaatı ile tespit yapılabilmekte olup yapılan tespitler neticesinde Riskli olduğu tespit edilen yapılar, tespiti yapan kurum ve kuruluşlar tarafından Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne veya yetki verilmesi halinde İdareye bildirilir. Sonuç olarak yönetmeliklere uygun, tüm ilgili paydaşların denetlediği sağlam binalar yaparsak depremlerde dayanıklı ve ayakta kalan binalara sahip oluruz” dedi.

Toplantıya, Belediye Başkan Yardımcıları Metin Durmaz, Mahmut Süreyya Karaoğlu ve Serkan Sözer, İmar ve Şehircilik Müdürü Mert Sönmezer ile teknik personel katıldı.

Kaynak: İHA/AA

