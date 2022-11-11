Tek tek isimlerini ve miktarları yazmışlar... Milyonlarca liralık vurgun! Örgüt operasyonla çökertildi

Edirne’nin Uzunköprü ve Lalapaşa ilçelerinde zor durumda olan vatandaşlara borç vererek tefeci tuzağına düşüren suç örgütü, jandarma tarafından düzenlenen operasyonla çökertildi. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, 11 şüpheliye ait 13 farklı adrese eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda 11 kişi gözaltına alındı.

VATANDAŞLARIN ADI VE 300 BİN LİRA TUTARINDA MİKTARLAR YAZILIYDI

Operasyon dahilinde yapılan aramalarda; 2 silah ve bunlara ait 45 mermi, 20 tane av tüfeği fişeği, 2 şarjör, içerisinde para tahsilatı yapılacak vatandaşların adının ve 300 bin lira tutarında miktarların yazılı olduğu 4 adet defter, 20 vatandaş adına düzenlenmiş senet, 32 adet boş senet, 10 adet cep telefonu ve telefonlarda kullanılan sim kartlar, suçlardan elde edildiği düşünülen 62 bin 950 lira ile zanlılar tarafından yapılmış 875 bin lira ve 18 bin 950 dolarlık banka havale dekontları ele geçirildi. Ayrıca, yapılan aramalarda bulunan 4 adet USB belleğe de el konularak kriminal incelemeye alındı.

Olayla ilgili olarak yakalanan şahıslar, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tutuklanma istemiyle gözaltına alındı. Olaya ilişkin soruşturma genişletilerek devam ederken, adli ve kolluk makamların suç örgütleri ile mücadeleye kararlılıkla devam edeceği belirtildi. (İHA)