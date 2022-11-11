HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Tek tek isimlerini ve miktarları yazmışlar... Milyonlarca liralık vurgun! Örgüt operasyonla çökertildi

Tek tek isimlerini ve miktarları yazmışlar... Milyonlarca liralık vurgun! Örgüt operasyonla çökertildi

11.11.2022 17:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne’de kurdukları örgüt ile insanları ağlarına düşürerek borç batağına sürükleyen örgüt, jandarma operasyonu sonucu çökertildi.

Tek tek isimlerini ve miktarları yazmışlar... Milyonlarca liralık vurgun! Örgüt operasyonla çökertildi

Edirne’nin Uzunköprü ve Lalapaşa ilçelerinde zor durumda olan vatandaşlara borç vererek tefeci tuzağına düşüren suç örgütü, jandarma tarafından düzenlenen operasyonla çökertildi. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, 11 şüpheliye ait 13 farklı adrese eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda 11 kişi gözaltına alındı.

VATANDAŞLARIN ADI VE 300 BİN LİRA TUTARINDA MİKTARLAR YAZILIYDI

Operasyon dahilinde yapılan aramalarda; 2 silah ve bunlara ait 45 mermi, 20 tane av tüfeği fişeği, 2 şarjör, içerisinde para tahsilatı yapılacak vatandaşların adının ve 300 bin lira tutarında miktarların yazılı olduğu 4 adet defter, 20 vatandaş adına düzenlenmiş senet, 32 adet boş senet, 10 adet cep telefonu ve telefonlarda kullanılan sim kartlar, suçlardan elde edildiği düşünülen 62 bin 950 lira ile zanlılar tarafından yapılmış 875 bin lira ve 18 bin 950 dolarlık banka havale dekontları ele geçirildi. Ayrıca, yapılan aramalarda bulunan 4 adet USB belleğe de el konularak kriminal incelemeye alındı.

thumbs_b_c_e49983e25bc87d2af5395e25146317bf

Olayla ilgili olarak yakalanan şahıslar, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tutuklanma istemiyle gözaltına alındı. Olaya ilişkin soruşturma genişletilerek devam ederken, adli ve kolluk makamların suç örgütleri ile mücadeleye kararlılıkla devam edeceği belirtildi. (İHA)

Tutuklu sanık: Zenginim, doktorum, 5 dil biliyorum Tutuklu sanık: Zenginim, doktorum, 5 dil biliyorum

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Onur Şener cinayetiyle ilgili yeni gelişmeOnur Şener cinayetiyle ilgili yeni gelişme
Stüdyodakiler şoke oldu, utancından yüzünü kapattıStüdyodakiler şoke oldu, utancından yüzünü kapattı
Sosyal medyada tartışma yaratan 'rüşvet' iddiasından sonra görevden alındı!Sosyal medyada tartışma yaratan 'rüşvet' iddiasından sonra görevden alındı!
Anahtar Kelimeler:
Edirne

En Çok Okunan Haberler

Bakan Bilgin'den 6 milyona müjde geldi! EYT'de bu ilk kez oldu...

Bakan Bilgin'den 6 milyona müjde geldi! EYT'de bu ilk kez oldu...

Bir aydan az süreniz var... Cezası 2 bin 534 TL'ye çıkacak

Bir aydan az süreniz var... Cezası 2 bin 534 TL'ye çıkacak

Okulda korkunç olay! Her şeyi duydu... 'Pantolonum yırtıldı'

Okulda korkunç olay! Her şeyi duydu... 'Pantolonum yırtıldı'

Yüzlerce mezar kazdılar! 'Şimdiden hazırlık yapıyoruz'

Yüzlerce mezar kazdılar! 'Şimdiden hazırlık yapıyoruz'

Bir aileyi yıkan olay! Cesedi günler sonra bulundu...

Bir aileyi yıkan olay! Cesedi günler sonra bulundu...

'Sen kimsin?' diye sorunca... 'Şarkıcıyım, pop söylüyorum!'

'Sen kimsin?' diye sorunca... 'Şarkıcıyım, pop söylüyorum!'

İlginizi Çekebilir

Bir tanesi hayatınızı değiştirir: Bağırsakları motor gibi çalıştırır

Bir tanesi hayatınızı değiştirir: Bağırsakları motor gibi çalıştırır

Mia Khalifa son paylaşımına şaşırtan 'metres' yorumu!

Mia Khalifa son paylaşımına şaşırtan 'metres' yorumu!

11.11 Süper Final! Son gün, acele edin! Tüm fırsatlar burada...

11.11 Süper Final! Son gün, acele edin! Tüm fırsatlar burada...

Avcıydı av oldu! 5 metre uzunluğundaki piton koca timsahı yuttu

Avcıydı av oldu! 5 metre uzunluğundaki piton koca timsahı yuttu

Böylesini ne duydunuz ne gördünüz! sütle karıştırın ve olacakları bekleyin

Böylesini ne duydunuz ne gördünüz! sütle karıştırın ve olacakları bekleyin

Stanley termos ve soğutucu çantalardaki indirimi kaçırmayın! Bir kez alın, ömür boyu kullanın

Stanley termos ve soğutucu çantalardaki indirimi kaçırmayın! Bir kez alın, ömür boyu kullanın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.