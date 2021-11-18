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Tekirdağ'da elektrik akımı faciası: 1 ölü, 2 yaralı

18.11.2021 20:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde elektrik akımına kapılan bir işçi hayatını kaybederken 2 işçi yaralandı.

Tekirdağ'da elektrik akımı faciası: 1 ölü, 2 yaralı

Kaza, Malkara ilçesine bağlı Yörük Mahallesi’nde meydana geldi.

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KOPAN TELLER 3 İŞÇİNİN ÜZERİNE DÜŞTÜ

İddiaya göre, özel bir şirket tarafından elektrik direklerinin yenilenmesi esnasında kopan teller 3 işçinin üzerine düştü. Tellerin düşmesi nedeniyle elektrik akımına kapılan işçilerden C.Y. (41), Ş.C. (38) ve M.C.D. (26) ağır yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Bölgeye kısa sürede gelen ekipler yaptıkları kontrollerde C.Y.’nin öldüğü tespit etti. Diğer yaralılar Ş.C. ile M.C.D.’ye olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Malkara Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. C.Y.’nin cansız bedeni ise hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

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Tekirdağ
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