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Tekirdağ'da seyir halindeki minibüs alev alev yandı! Yolcular son anda kurtuldu

16.12.2022 02:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde seyir halindeki minibüsün motor kısmında yangın çıktı. Alevleri fark eden sürücü, son anda minibüsü durdurarak yolcuları tahliye etmeyi başardı. İtfaiyenin müdahalesine rağmen araç kullanılamaz hale geldi.

Tekirdağ'da seyir halindeki minibüs alev alev yandı! Yolcular son anda kurtuldu

Olay gece geç saatlerde Malkara ilçesinin Çimendere mahallesinde meydana geldi. Çanakkale kara yolu üzerinde seyir halinde olan Serdar G. yönetimindeki özel şirkete ait servis minibüsünün motor kısmından alevler yükselmeye başladı.

YOLCULARI TAHLİYE ETTİ

Sürücü, minibüsü yolun sağında durdurarak araçta bulunan 9 kişiyi tahliye etti. Yolcular indikten kısa süre sonra minibüs alev topuna dönerken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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Polis, karayolunu güvenlik amacıyla araç geçişine kapatırken, itfaiye ekipleri ise yangına müdahale etti. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi.

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Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

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