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Tekirdağ'daki kar yağışı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.02.2019 16:32 | Son Güncelleme

Çerkezköy, Kapaklı ve Saray ilçelerinde kar yağışı etkili oluyor - Saray-Vize yolunda kar yağışı nedeniyle hasarlı kazalar meydana geldi

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çerkezköy, Kapaklı ve Saray ilçelerinde, bağlantı yollarında kar yağışı etkili oluyor.

Çerkezköy, Kapaklı ve Saray bağlantı yollarında yer yer tipi şeklinde seyreden kar yağışı, görüş mesafesini 20 metreye kadar düşürdü.

Saray-Vize yolunda kar yağışı nedeniyle kontrolden çıkan bir kamyonet takla attı. Bazı yerlerde de hasarlı kazalar meydana geldi.

Emniyet ve jandarma ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyarırken, kara yolları ve belediye personeli bölgede çalışmalarını sürdürüyor.

Meteoroloji yetkilileri, fırtınanın etkisini sürdüreceğini belirterek, vatandaşlardan dikkatli olmalarını istedi.

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Anahtar Kelimeler:
Çerkezköy Kapaklı kar yağışı Saray Tekirdağ vize

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