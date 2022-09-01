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  4. TEKNOFEST'e bu anlar damga vurdu! İki helikopter havada zeybek oynadı

TEKNOFEST'e bu anlar damga vurdu! İki helikopter havada zeybek oynadı

01.09.2022 10:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST Karadeniz rüzgarı Samsun’da devam ediyor. Festivalin ikinci gününde Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) ait uçaklar ve helikopterler gösteri uçuşu yaptı. Jandarma Havacılığa ait iki skorsky helikopter havada zeybek oynadı.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yürütücülüğünde düzenlenen, dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, Samsun’da devam ediyor. Festivalin ikinci gününde Türk Yıldızları, Solo Türk ile Gökbey, Atak, Kobra ve Skorsky helikopterler gösteri uçuşuşu yaptı.

'ÇELİK KANATLAR' HAVADA ZEYBEK OYNADI

Vatandaşlar o anları cep telefonu kamerası ile kayıt altına alırken, 'Çelik Kanatlar' olarak adlandırılan Jandarma Havacılık Başkanlığı’na ait iki skorsky helikopterin karşılıklı olarak havada zeybek oynaması beğeni topladı. (DHA)


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