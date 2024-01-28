HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Teksas'taki kriz sonrası Biden'dan açıklama! Acil durum yetkisi verilecek: 'Hemen kapatacağım'

Teksas'taki kriz sonrası Biden'dan açıklama! Acil durum yetkisi verilecek: 'Hemen kapatacağım'

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Haber / İçerik Editörü
28.01.2024 21:46 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'de son günlerde Meksika üzerinden gelen göçmenlerle ilgili yaşanan krize ilişkin ABD Başkanı Joe Biden yeni bir açıklama yaptı. Biden, hükümetin Kongre'ye önerdiği sınır güvenliği tasarısının onaylanması halinde ABD-Meksika sınırını hemen kapatacağını belirtti.

Teksas'taki kriz sonrası Biden'dan açıklama! Acil durum yetkisi verilecek: 'Hemen kapatacağım'

ABD Başkanı Joe Biden, Güney Carolina'daki seçim kampanyasında, ülkedeki ana gündem maddelerinden biri olan sınır güvenliği sorununa ilişkin konuştu.

thumbs_b_c_33eeb48824ba7fc741a4caf191ee9b63

"KONGRE'NİN BUNU GEÇİRMESİ GEREKİYOR"

Hükümetin Kongre'ye önerdiği sınır güvenliği tasarısının onaylanması halinde ABD-Meksika sınırını hemen kapatacağını belirten Biden, "İki partili bir yasa tasarısı Amerika için iyi olacak. Bozulan göçmenlik sistemimizi düzeltmeye yardımcı olmak ve burada olmayı hak edenlere hızlı erişim sağlamak için Kongre'nin bunu geçirmesi gerekiyor." dedi.

ACİL DURUM YETKİSİ

Biden, tasarının başkan olarak kendisine, tekrar kontrol altına alınana kadar sınırı kapatma konusunda acil durum yetkisi vereceğini dile getirerek, "Eğer bu tasarı bugün yasalaşsaydı, sınırı hemen kapatır ve hızla düzeltirdim." diye konuştu.

Biden hükümetinin Kongre'ye sunduğu tasarı, sınırdan geçen düzensiz göçmen sayısının günlük 5 bini geçmesi halinde Başkan'a sınırı kapatma yetkisi veriyor.

thumbs_b_c_95012633aa4e228e7ddf6a483c9cfd6d

Tasarı, 14 milyar doları sınırda güvenliği sağlayacak yeni devriye kuvvetleri oluşturulması, düzensiz göçmenlerin işlemlerini hızlandıracak personel ve ekipman alımını içeren 110 milyar dolarlık acil yardım paketinin de onaylanmasını gerektiriyor.

Biden'ı sınırları korumamakla eleştiren Cumhuriyetçiler, özellikle söz konusu paketin içinde Ukrayna'ya yapılacak askeri yardım kalemine karşı çıkıyor.

SAYI 10 BİNİ AŞTI

Öte yandan, ABD Sınır Devriyesi yetkilileri, kasım ayına göre yüzde 31 artışla geçen ay sınırdan geçen yaklaşık 250 bine yakın düzensiz göçmeni gözaltına aldıklarını, bazı günler sınırdan geçen düzensiz göçmen sayısının 10 bini aştığını açıkladı.

Aralıkta yakalanan düzensiz göçmenler içinde 56 binle Meksikalıların çoğunlukta olduğu, bunu 47 bine yakın kişiyle Venezuelalı göçmenlerin izlediği bilgisi verildi.

Diğer yandan, Biden hükümeti ile Cumhuriyetçi Teksas Valisi Gregg Abbott arasındaki "dikenli tel krizi" de devam ediyor.

ABD Yüksek Mahkemesinin Meksika sınırının Rio Grande Nehri boyunca Teksas tarafından çekilen dikenli tellerin kaldırılması kararının ardından Teksas Valisi Abbot ile Başkan Joe Biden arasındaki anlaşmazlık tırmanmıştı.

Teksas Ulusal Muhafızları, mahkeme kararına rağmen 23 Ocak'ta ABD sınır devriyesinin işini yapmasına izin vermemiş, dikenli telleri yerleştirmeye devam etmiş, 25 Cumhuriyetçi eyaletin valileri de ortak bir bildiriyle Teksas'ın yanında olduklarını açıklamıştı.

Kaynak: AA

Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İstanbul'da kar yağışı başladıİstanbul'da kar yağışı başladı
İstanbul'daki kilise saldırısı ile ilgili yeni gelişme! İstanbul'daki kilise saldırısı ile ilgili yeni gelişme!
Erdoğan'ın iddiası gündem oldu! Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken yanıtErdoğan'ın iddiası gündem oldu! Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken yanıt
Anahtar Kelimeler:
Joe Biden Teksas abd
En Çok Okunan Haberler
Kayserispor'la anlaşan Burak Yılmaz'ın imza töreninde skandal sözler!

Kayserispor'la anlaşan Burak Yılmaz'ın imza töreninde skandal sözler!

Ürdün'de ABD üssüne saldırı! 3 ABD askeri öldü, çok sayıda yaralı var

Ürdün'de ABD üssüne saldırı! 3 ABD askeri öldü, çok sayıda yaralı var

Maç değil savaş alanı, yeşil sahalar kana bulandı!

Maç değil savaş alanı, yeşil sahalar kana bulandı!

Kar etkili oldu! Ankara-Kırıkkale yolunda çok sayıda kaza meydana geldi

Kar etkili oldu! Ankara-Kırıkkale yolunda çok sayıda kaza meydana geldi

ABD medyasından çarpıcı iddia! 4 ay sürecek, ilk etapta...

ABD medyasından çarpıcı iddia! 4 ay sürecek, ilk etapta...

Bu halde bulundular! Gören telefona sarıldı, gerçek sonradan anlaşıldı

Bu halde bulundular! Gören telefona sarıldı, gerçek sonradan anlaşıldı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

O bir klasik! Stanley termos indirime girdi, bu fırsat kaçmaz

O bir klasik! Stanley termos indirime girdi, bu fırsat kaçmaz

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Hepsi indirimde! Columbia'dan Jack Wolfskin'e en kaliteli outdoor ayakkabılar burada

Hepsi indirimde! Columbia'dan Jack Wolfskin'e en kaliteli outdoor ayakkabılar burada

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.