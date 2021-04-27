Tekstil sektörü kapanacak mı? Tekstil çalışanları tam kapanmadan muaf mı?

26 Nisan günü yapılan kabine toplantısı sonrasında 29 Nisan – 17 Mayıs tarihleri arasında tam kapanma kararı açıklandı. İçişleri Bakanlığı’nın yayımladığı genelgede de tam kapanmadan muaf olan kişiler ve sektörler de açıklandı. Tekstil çalışanlarının merak ettiği konulardan olan, tekstil çalışanlarının tam kapanmadan muaf olup olmadığı konusu vatandaşlar tarafından da araştırıldı.
Koronavirüs yeni önlemleri, 26 Nisan Kabine toplantısında netleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan kararları bir açıkladı. Buna göre; 29 Nisan 2021 Perşembe akşamı saat 19.00'dan başlayıp, 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 05.00'e kadar sürecek şekilde tam kapanmaya geçiyoruz. Bu tarihler arasında kesintisiz sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.'' dedi.
İçişleri Bakanlığı genelgesinde belirtilen üretim, imalat, gıda, temizlik, sağlık gibi alanlarda istisna tutulan kuruluşlar hariç, tüm iş yerleri faaliyetlerine ara verecektir. Yeme içme sektöründe sadece paket servisle hizmet verilebilecek, şartları uygun olan işletmeler bu hizmeti gerektiğinde kesintisiz devam ettirebilecektir.
Bakanlıktan yayımlanan genelgeye göre; ''Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak günlerde üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması, sağlık, tarım ve orman faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamak amacıyla Ek’te belirtilen yerler ve kişiler kısıtlamadan muaf tutulacaktır. Sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik tanınan muafiyetler, 14.12.2020 tarih ve 20799 sayılı Genelgemizde açıkça belirtildiği şekilde muafiyet nedeni ve buna bağlı olarak zaman ve güzergâh ile sınırlı olup, aksi durumlar muafiyetlerin kötüye kullanımı olarak görülerek idari/adli yaptırımlara konu edilecektir.
Sokağa çıkma kısıtlaması sırasında temel gıda, ilaç ve temizlik ürünlerinin satıldığı yerler ile üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması amacıyla muafiyet kapsamında bulunan işyerleri dışında tüm ticari işletme, işyeri ve/veya ofisler kapalı olacak olup uzaktan çalışma haricinde yüz yüze hizmet verilmeyecektir.
Üretim ve imalat tesisleri ile inşaat faaliyetleri ve bu yerlerde çalışanlar ise yasaklardan muaf olacak.''