Tekstil sektörü kapanacak mı? Tekstil çalışanları tam kapanmadan muaf mı?

26 Nisan günü yapılan kabine toplantısı sonrasında 29 Nisan – 17 Mayıs tarihleri arasında tam kapanma kararı açıklandı. İçişleri Bakanlığı’nın yayımladığı genelgede de tam kapanmadan muaf olan kişiler ve sektörler de açıklandı. Tekstil çalışanlarının merak ettiği konulardan olan, tekstil çalışanlarının tam kapanmadan muaf olup olmadığı konusu vatandaşlar tarafından da araştırıldı.

TEKSTİL SEKTÖRÜ KAPANACAK MI?

Koronavirüs yeni önlemleri, 26 Nisan Kabine toplantısında netleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan kararları bir açıkladı. Buna göre; 29 Nisan 2021 Perşembe akşamı saat 19.00'dan başlayıp, 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 05.00'e kadar sürecek şekilde tam kapanmaya geçiyoruz. Bu tarihler arasında kesintisiz sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.'' dedi.

İçişleri Bakanlığı genelgesinde belirtilen üretim, imalat, gıda, temizlik, sağlık gibi alanlarda istisna tutulan kuruluşlar hariç, tüm iş yerleri faaliyetlerine ara verecektir. Yeme içme sektöründe sadece paket servisle hizmet verilebilecek, şartları uygun olan işletmeler bu hizmeti gerektiğinde kesintisiz devam ettirebilecektir.