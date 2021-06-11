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Telafi eğitimi nasıl olacak, ne zaman (hangi tarihte) başlayacak? Detaylar belli oldu

11.06.2021 16:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Telafi eğitimle ilgili son dakika haberi geldi. Açıklanan detaylara göre telafi eğitiminde yer kısıtlaması olmayacak, öğrenci hangi şehirdeyse orada derse girebilecek. İşte telafi eğitimine ilişkin tüm detaylar...

Telafi eğitimi nasıl olacak, ne zaman (hangi tarihte) başlayacak? Detaylar belli oldu

Öğrencilerin beklediği haber geldi. TRT Haber'de yer alan bilgilere göre 18 Haziran’da karneler dağıtılacak. İsteyen öğrenciler, 2 Temmuz’a kadar okullara gidebilecek. Öğretmenler yine okullarda olacaklar. Hem duygusal açıdan öğrenciler desteklenecek hem de derslerde takıldıkları her şeyi öğretmenlerine sorup eksiklerini tamamlayabilecekler.

TELAFİ 5 TEMMUZ'DA BAŞLIYOR

Daha sonra 5 Temmuz’da “Telafi Eğitiminde Ben de Varım Programı” başlayacak. Bu program öğretmenlerin gönüllüğüne göre yürütülecek. Çocuklar bilim ve sanat etkinliklerine katılacak.

BAKANLIKLAR VE BELEDİYELER DE DESTEK OLACAK

Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı ile belediyeler de sürece katkı sağlayacak. Milli Eğitim Müdürlükleri’nin kontrolünde, çocuklar yaz boyunca kamplar ve açık alanlarda etkinlikler yapabilecek.

ŞEHİR KISITLAMASI OLMAYACAK

Telafi eğitiminde yer kısıtlaması da olmayacak. Ankara’da bulunan bir öğrenci dilerse, Bursa’da bu eğitimlere katılabilecek. Öğrenciler kendine en yakın okula müracaat edebilecek.

'TATİL ARKADAŞIM' ETKİNLİK KİTABI

Milli Eğitim Bakanlığı’nca ilkokullarda, anaokullarında ve diğer yaş gruplarında bu program boyunca yapılabileceklerle ilgili bir kitap da hazırlandı. “Tatil Arkadaşım Etkinlik Kitabı” okullara gönderildi. Bilmece, bulmaca ve oyunlar kitapta toplandı.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan telafi eğitimi açıklamasıMilli Eğitim Bakanı Selçuk'tan telafi eğitimi açıklaması

Bu süreçte okullara kırtasiye yardımı da yapılacak.

EKSİK OLDUKLARI KONULAR BELİRLENECEK

Öğrencilerin hangi derslerde hangi konularda eksiklikleri olduğu belirlenecek. Talim Terbiye Kurulu ve okullarda öğretmenler öğrencilerin hangi konularda eksikleri olduğunu belirleyecek. 3. sınıf öğrencisinin eksik konuları öğretmen tespit edip, 4. sınıfta da bu konuların üzerine eğilecek. Talim Terbiye Kurulu’nun yaptığı tespitler ışığında da konuların tamamlanması sağlanacak.

Yaz boyunca da okullar açık olacak. Liderlik, ekip ruhu, bir arada iş yapma kazanımları yaz döneminde ön plana çıkarılacak. Sistem hem merkezi hem de Bakanlığın koordinesiyle yerel olarak işleyecek. Okullara da kendi okullarındaki tespitler üzerinden konu dağılımı ile telafi izni verilecek.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Milli Eğitim Bakanlığı
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