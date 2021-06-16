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Telafi eğitimine nasıl başvuru yapılır? Telafi eğitimi ne zaman başlıyor, zorunlu mu?

16.06.2021 15:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Veli ve öğrenciler telafi eğitimine nasıl başvuru yapılır sorusunu araştırıyor. MEB, Telafide Ben de Varım programı kapsamında telafi eğitimi hakkındaki detayları açıkladı. Programın başvuru şartları ve başvuru tarihi de belirlendi. Peki telafi eğitimine nasıl başvuru yapılır? Telafi eğitimi ne zaman başlıyor, zorunlu mu? İşte yanıtı...

Telafi eğitimine nasıl başvuru yapılır? Telafi eğitimi ne zaman başlıyor, zorunlu mu?

Milli Eğitim Bakanlığı, Telafide Ben de Varım programı kapsamında telafi eğitimi hakkındaki detayları kamuoyuna açıkladı. Koronavirüs sürecinde uzaktan eğitim alan öğrenciler için yapılacak telafi programının başvuru şartları ve başvuru tarihi de belirlendi. Peki telafi eğitimine nasıl başvuru yapılır?

TELAFİ EĞİTİMİNE NASIL BAŞVURU YAPILIR?

Eğitimde verimliliği arttırıp, pandemi sürecindeki eksikliği gidermek amacıyla Milli Eğitim Bakanlı "Telafide Ben de Varım" isimli bir telafi programı geliştirdi. MEB Bakanı Ziya Selçuk imzasıyla gönderilen yazıda, telafi eğitimi programının detayları yer aldı. Veli ve öğrencilerin merakla takip ettiği telafi eğitimi başvuruları 21 Haziran 2021 ve 2 Temmuz 2021 tarihleri arasında yapılacak. Telafi eğitimine katılmak isteyen öğrenciler, veli izin belgesiyle beraber eğitim faaliyetlerinin açılmış olduğu okullara başvuruda bulunabilecek.

TELAFİ EĞİTİMİ NE ZAMAN BAŞLIYOR, ZORUNLU MU?

Eğitim faaliyetleri ise 5 Temmuz 2021 ve 31 Ağustos 2021 tarihleri arasında gerçekleşecek. Öğrencilerin merakla takip ettiği, Telafide Ben de Varım programı kapsamında, okul, ilçe ve il genelinde sosyal, kültürel, bilimsel ve sportif eğitim faaliyetleriyle ilgili çeşitli etkinlikler yapılacak.

https://telafidebendevarim.meb.gov.tr adresinde yer verilmiş olan açıklamada bütün kamu kurum ve kuruluşlarıyla iş birliği içerisinde hareket edileceği aktarıldı. Verilmiş olan internet adresi üzerinden öğrenci, öğretmen ve velilere yönelik örnek eğitim faaliyetleri, içerik ve materyallerine erişilebilecek. Telafi eğitimi zorunlu olmamakla beraber isteyen öğrenciler katılabilecek.


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Milli Eğitim Bakanlığı
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