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  4. Telefona bakarak yürürken neye uğradığını şaşırdı! İlginç anlar kamerada

Telefona bakarak yürürken neye uğradığını şaşırdı! İlginç anlar kamerada

23.01.2024 15:59 | Son Güncelleme:
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Burdur'da kaldırımda elindeki telefona bakarak yürüyen Afganistan uyruklu kişi, belediye personelinin çalışma yaptığı rögara düştü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Telefona bakarak yürürken neye uğradığını şaşırdı! İlginç anlar kamerada

Konak Mahallesi Yörük Sokak'ta belediye ekipleri, bir binanın tıkalı kanalizasyon borusunu açmak için çalışma başlattı. Rögar kapağını açan belediye ekipleri yaklaşan vidanjörü yönlendirdiği sırada kaldırımda yürüyen kişi, açık bacayı fark etmedi.

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Elindeki telefona bakan Afganistan uyruklu olduğu belirtilen kişi, bir anda rögara düştü. Yara almayan Afgan, yaklaşık 1 metre derinlikten belediye personeli tarafından çıkarıldı.

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Kısa süreli şaşkınlık yaşayan Afgan, daha sonra yaya olarak bölgeden uzaklaştı. Olay, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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(DHA)Bu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır

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Burdur rögar telefon
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