Telefonu Fatih Portakal'ın yüzüne kapadı! 'Kılıçdaroğlu ve Atatürk' çıkışıyla gündem yaratan Canpolat canlı yayına bağlandı, tansiyon yükseldi

CHP'nin yeni İstanbul il başkanı pazar günü seçilecek. Kongrede 'değişim' taraftarlarının desteklediği Bahçelievler İlçe Başkanı Özgür Çelik ile genel merkezin desteklediği Cemal Canpolat yarışacak. 4-5 Kasım tarihlerinde yapılacak büyük kurultay öncesi kongreye gidilen süreç de yeni tartışmalar doğurdu.



Cemal Canpolat

Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir televizyon programında Cemal Canpolat, "Siyasette ilkeli değerler üzerinden tartışmak lazım. Ben ne dediğimi biliyorum. Sayın Kılıçdaroğlu'nun oturduğu koltuk Mustafa Kemal Atatürk'ün koltuğudur. Sayın Kılıçdaroğlu'na saldırmak Mustafa Kemal'e saldırmaktır" dedi. Bu sözler kısa sürede gündeme damgasını vurdu.

Gazeteci Fatih Portakal'ın bu sözlere tepkisi ise Sözcü TV canlı yayınında gerginliğe yol açtı. Canpolat'a sert yüklenen Portakal, "Sizin kafa gitmiş! Yalakalıkta geldiğiniz nokta bu. Gitmeyin böyle zihniyetin peşinden. Bunlar zararlı, insanı sömüren zihniyet" ifadelerini kullandı. Cemal Canpolat canlı yayına bağlanarak cevap hakkını kullandı.

"BU YORUM ÇOK ZORUMA GİTTİ"

Sözlerinin önü arkası kesilerek provoke edildiğini savunan Canpolat tepkisini şöyle dile getirdi:

"Mustafa Kemal Atatürk 100 yıllık bir dahidir. Mustafa Kemal Atatürk'ün eşi benzeri yoktur. Mustafa Kemal Atatürk sevgimizi kimse tartışamaz.

Sizin gazeteci olarak kullandığınız o üslup doğru bir üslup değildir. Önünüze geleni gideni hedef alarak doğru bir gazetecilik yapmıyorsunuz. Mustafa Kemal Atatürk'ün askeri olmamın sorgusu kimsenin haddine değildir. Ben Mustafa Kemal'in koltuğuna saldırmanın Mustafa Kemal'e saldırmak olduğunu ifade ettim. O koltuk Mustafa Kemal'e aittir. Önünü arkasını keserek, kongreye taraf olarak kimseye iş çıkmaz. Sizin gibi değer verdiğim bir gazetecinin bu yorumu yapması çok zoruma gitti."

"YÜZÜME KAPATTINIZ TELEFONU"

Canpolat'ın sözlerini tamamladıktan sonra telefonu kapatmasının ardından Fatih Portakal, "Yapmayın bunu. Bu iktidar tarzı zihniyeti uygulamayın. Yüzümüze de kapattınız telefonu, nezaket gereği 'iyi akşamlar' demek isterdim" diye konuştu.