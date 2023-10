Son dakika | İki bakanın adını verip 'Acaba sıradaki şanslı yarışmacı kim?' diye sordu! Akşener'den 'ittifak' resti

Son dakika haberi: İYİ Parti'nin Meclis'in yeni yasama yılındaki ilk grup toplantısı başladı. Toplantıda konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener gündemi değerlendirip önemli mesajlar verdi. Yerel seçimlerde 81 ilde kendi adaylarını çıkaracaklarının altını çizen Akşener, " İttifak siyasetini reddediyoruz" dedi. Geçtiğimiz pazar düzenlenen terör saldırısına değinen Akşener, Bakan Yerlikaya'nın ve daha önce de Bakan Mehmet Şimşek'in hedef alınmasına dikkat çekti.

"SİNAN ATEŞ'İ UNUTTURMAYIZ"

Akşener'in konuşmasından öne çıkan satır başları şöyle:

"Sinan Ateş'e kıyılmasının üzerinden tam 278 gün geçti. Onlar ilk günden beri Sinan başkanı unutturmaya çalıştı. Şunu herkes çok iyi bilsin ki kimsenin unutmasına da unutturmasına da asla izin vermeyeceğiz. Gerçekler ortaya çıkana kadar bu cinayetin peşinde olacağız.

"PARAMPARÇA ETTİKLERİ MİLLETİN BİRLEŞTİĞİNİ GÖRMEK ONLAR İÇİN BİR TRAVMA"

AK Parti iktidarı milli şuurdan her daim fevkalade rahatsız olmuştur. Çünkü siyasi iktidarını her koşulda 'ötekiler' yaratarak korumuştur. Bir tarafta yeni mağdurlar üretmiş, diğer tarafta kendi mağrurlarını üretmiştir. 27 Mayıs 2013 tarihi AK Parti için bir travmadır. Paramparça ettikleri bir milletin ağaçlarına sahip olmak için Gezi Parkı'nda birleştiğini görmek onlar için bir travmadır. Türk gençlerinin milli şuuru ayağa kaldırdığı Gezi ruhunu karşılarında görmek onlar için bir travmadır. Gençlerin sergilediği bu asil duruşu her ne kadar türlü müdahalelerde rayından çıkartmış, türlü provokasyonlarla kirletmiş olsalar da bir türlü hazmedemediler, hazmedemeyecekler. Gezi, AK Parti için öyle bir travma ki 10 yıl sonra bile hala bizatihi intikam almaya çalışıyorlar.

Yargının siyasallaşması kadar dayatma ve bastırma aracına gelmesinin bedelini hep beraber ödüyoruz, bedelin en ağırını da Türk gençlerine ödetiyorlar. Gazeteci gençlerimiz 12 gündür, sığınmacılarla ilgili haber yaptıkları için tutuklu. Tam da AK Parti zihniyetine yakışır bir tutum. Ancak Türkiye böyle bir rezilliği daha fazla taşıyamaz.

"SUÇSUZ EVLATLARIMIZ TERÖRİST MUAMELESİ GÖRÜYOR"

Gençlerimiz aileleri üzülmesin diye saklamışlar ama tutuklandıkları ilk gün rutin uygulama denilerek saçları kazınmış. Apar topar soruşturma açıldı ama kepazelik ortada öylece duruyor. Rutin uygulamaymış... Bu kime yapılır? Teröriste yapılır. Yuh olsun, yazıklar olsun! Bir yanda hiçbir suçu olmadığı halde evlatlarımız terörist muamelesi görüyor, diğer yanda ODTÜ'de terör sempatizanları yine bir Türk evladına saldırabiliyor. Bir imam çıkıp Hatay'da depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımızın 'ceset'lerinin koktuğunu ama bir Suriyelinin 'naaş'ının mis gibi koktuğunu söyleyecek, öyle mi?

"YEPYENİ BİR YOL AÇIYORUZ"

İYİ Parti olarak biz yaptıklarımızdan değil, yapamadıklarımızdan da mesuliyet hissederiz. Ne yazık ki bugünlere gelmemize engel olamadık. Ancak yarın için mücadeleden vazgeçecek değiliz. İttifak siyasetini reddediyoruz. İYİ Parti olarak milletimizin umudunu yeşertmek, güvenini tazelemek için şanla dolu yepyeni bir yol açıyoruz. Çapulcu diyenlere de karşıda, cahil diyenlere karşıda, çünkü bu milletin bir kısmı çapulcu diye suçlanıyor, bir kısmı cahil diye suçlanıyor. 85 milyon Türk milletinin topyekün azizliğini savunuyoruz. Türk milliyetçiliğinin gür sesini duyurmaya geliyoruz. Demokrasinin nasıl işletileceğini herkese göstermeye geliyoruz. Zengin, güçlü ve mutlu bir Türkiye'nin nasıl inşa edileceğini cümle aleme göstermeye çalışıyoruz. İl il, ilçe ilçe, kapı kapı gezip milletimizin ayağına gideceğiz.

"BİZE BU YOLDA SALDIRANLAR OLACAK, OLUYOR"

Önümüzdeki yerel seçimlerde 81 ilde kendi adaylarımızla, tek başımıza aziz milletimizin huzuruna çıkacağız. Bize bu yolda dört bir yandan saldıranlar olacak, oluyor. Varsın olsun, biz milletimizin sinesinde huzur bulacağız.

"ACABA ŞANSLI YARIŞMACI KİM, SAYIN BAKAN FİDAN MI?"

Geçtiğimiz pazar hep birlikte büyük bir endişeyle uyandık. Kahraman Türk polisimizi yürekten kutluyorum, yaralanan polislerimize acil şifalar diliyorum. Sayın Ali Yerlikaya'ya da milletimiz adına teşekkür ediyorum. Başarılı operasyonlar sayın bakanın kararlı bir duruş sergilediğini gösteriyor. Ancak tabii ki AK Parti bünyesindeki bazı odakların bu duruştan ne kadar memnun olduğu meçhul. Geçtiğimiz günlerde benzer bir durum Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek için de geçerli olduğunu söylemiştim. AK Parti bünyesinde dün Sayın Mehmet Şimşek'i, bugün Sayın Ali Yerlikaya'yı hedef alanlar yarın kimi hedef alacak? Acaba şanslı yarışmacı kim? Acaba Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan mı? Bakacağız, göreceğiz.

'KONUT VERGİSİ' ÇAĞRISI

Vatandaş çözüm bekliyor, iktidar mensupları sadece 'Çözeceğiz' diyor ama nasıl çözeceklerini bilen yok. İnşaat sektörü üzerinden kurdukları rant düzeni çözüme izin vermiyor. Akla dayanmayan sığınmacı politikaları ellerini, kollarını bağlıyor. Bir çağrımı yinelemek istiyorum: İvedilikle yabancılara konut satışını durdurun. İnşaatı bitmiş, yönetmeliğe uygun ve 6 aydan fazla süredir boş duran bir kısım konuta ek vergi getirin. Belirli bir sayı üzerinde konuta sahip olan kişi ve şirketleri kademeli olarak vergilendirin. Bir an önce bir uygun fiyatlı konut programı başlatın.

"81 İLDE ADAYLARIMIZI MİLLETİMİZİN HUZURUNA ÇIKARACAĞIZ"

İYİ Parti olarak çetin ama kutlu bir yola çıkıyoruz. Türk milletine asaletine yakışır bir gelecek sunmak için batılın kör karanlığıyla mücadeleye çıkıyoruz. 85 milyon Türk milletine hür ve müstakil İYİ Parti'yi göstermeye geliyoruz. Her ilde ve her ilçede dürüstlüğünden şüphe duyulmayan, çalışkan ve liyakatli adayları milletimizin huzuruna çıkaracağız.