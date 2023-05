Telefonuna gelen o aramayı cevapladı... '410 bin lira para' Depremden beri çadırda yaşıyordu! 'Ne yapacağımı şaşırdım, beynim durdu'

Alınan bilgiye göre, Düziçi ilçesi Yarbaşı beldesinde depremden dolayı evi ağır hasar alan ve çadırda yaşayan Mustafa Can’a telefonla ulaşarak kendilerini polis olarak tanıtan kişiler banka hesaplarına terör örgütünün ulaştığını belirterek korkuttu. Sahte polislerin ’biz sizin hesabınızı koruyacağız’ diyerek önce 300 bin TL’sini ardından da adına hesabından 110 bin TL kredi çekerek dolandırdı.

"HESABIMDA 300 BİN LİRA VARDI! O PARAYI VE KREDİYLE 110 BİN LİRAYI ÇEKMİŞLER"

Depremden dolayı ağır hasar alan evini tadilat ettiği sırasında arayan insanlar tarafından dolandırıldığını belirten 73 yaşındaki Mustafa Can,"Telefonda kendilerini başkomiser olarak tanıttılar ’sen FETÖ’cüymüşsun seni soruşturmaya aldık bankada hesabın varmış oradaki paranı çekecekler FETÖ’cüler senin paranı garantiye almak istiyoruz’ dediler. Benim hesabımda nakit olarak 300 bin lira param vardı hesabımdaki parayı ve krediden 110 bin lira para çekmişler." dedi.

"7500 LİRA EMEKLİ MAAŞI ALIYORUM"

Mustafa Can "Ben zaten 7 bin 500 lira maaş alıyorum emekliyim. Elimde o krediyi ödeyecek param da yok. Ben zaten ’FETÖ’cü falan değilim’ dedim kendilerine. Ben ’Türk milliyetçisiyim vatanı milleti seven adamım, polisi jandarmaya gördüğüm zaman her zaman için saygı gösteriyorum’ dedim" ifadelerini kullandı.

"NE YAPACAĞIMI ŞAŞIRDIM, BEYNİM DURDU"

Telefonla konuşurken heyecanlandığını ve yan tarafta bulunan kayınbiraderinin yanına gittiğini anlatan Can, "Zaten ben 35 dakika konuşmuştum, kayınbiraderime durumu anlatınca ’kapat telefonu onlar soyguncu’ dedi. Ben bilmiyorum ki bunların böyle yapacağını ne yapacağımı şaşırdım, beynim durdu." şeklinde konuştu.

"BEN YANDIM SİZ YANMAYIN! YABANCI NUMARADAN GELEN ARAMALARI KABUL ETMEYİN"

Mustafa Can "Kayınbiraderimle bankaya gidip hesaplara baktığımızda hesapta bir şey kalmamış ve kredi çekilmişti. Jandarmaya gittim bilgimi verdim ifademi aldılar tutanak tuttular savcılığa gönderdiler. Parayı 5-6 kişiye aktarmışlar hepsinin isimleri ve hesap numaraları var. Ben yandım siz yanmayın yabancı numaradan gelen aramaları kabul etmeyin" dedi.

"KREDİDEN DOLAYI EMEKLİ MAAŞINDAN ELİNE 500 LİRA KALIYOR"

Kocasının dolandırıldığına değinen Zeliha Can da "Ben Antalya’da düğündeydim eşimi aramışlar çocuklarınızı hapse atarız öldürürüz diye tehdit edip korkutmuşlar hesabından 410 bin lira para çekmişler. Krediden dolayı emekli maaşından eline 500 lira kalıyor ne yapacağız bilmiyoruz" şeklinde konuştu. (İHA)