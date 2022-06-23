Telefonunu korurken şıklığından da ödün vermek istemeyenlere çeşit çeşit telefon kılıfı önerisi

Koruyucu kılıf sayesinde cep telefonunuzu güvence altına alabilir, böylece dışarıdan gelebilecek darbeler sırasında hasarı minimuma indirebilirsiniz. Telefonu koruma amacının yanında görselliği ile dış görünüşünüze dokunuş katan cep telefonu kılıflarının farklı fonksiyonları da mevcut. Örneğin, sadece arka kapağı koruyan kılıfların yanında telefonun ön ve arka yüzünü koruyan kapaklı ve cüzdan olarak da kullanılabilen cep telefonu kılıfları da var. Görselliğiyle cezbeden ve telefonlarınızı koruma altına alan en güzel telefon kaplarını sizler için bir araya getirdik. İşte detaylar!

1. Silikon malzemeden üretilen Caselab Apple iPhone 11 Telefon Kılıfı

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Standartların ötesine geçen Caselab Apple iPhone 11 Telefon Kılıfı, yumuşak ve esnek dokusuyla telefonunuzu üst düzey koruma altına alır. Cep telefonunu sıkıca saran kılıf, mikrofiber iç yüzeyi sayesinde telefonunuzun çizilmesini ve ısınmasını engeller. Kamerayı sararak dışarıdan gelen darbelere karşı telefonunuzu güvence altına alır ve böylece sert darbelerde bile alınan hasarı minimum düzeye indirir. Silikon dokulu olan kılıfın içeriğinde sağlığa zararlı herhangi bir madde bulunmaz. Bu yönüyle ürün, her yaştan insanın gönül rahatlığıyla kullanmasına olanak sağlar. Telefonunuzu şık gösteren ve koruma altına alan kılıfı yakından incelemek ister misiniz?

2. Göz zevkine hitap eden Go Aksesuar iPhone 11 Uyumlu Çiçek Desenli Kamera Korumalı Kılıf

Şık ve özgün tasarımıyla göz zevkine hitap eden Go Aksesuar iPhone 11 Uyumlu Çiçek Desenli Kamera Korumalı Kılıf, kendinizi daha özel hissetmenizi sağlayabilir! Şeffaf silikon kılıf üzerine özel çiçek deseni işlemeleri ile dikkat çeken ürünün, birbirinden farklı desen ve renk seçenekleri bulunur. Telefonunuza zarif bir dokunuş yaparak daha hoş görünmesini sağlayan cep telefonu kılıfı, aynı zamanda dışarıdan gelen darbelere karşı telefonu ve kamerayı koruma altına alır. Sağlığa zararlı herhangi bir madde içermeyen bu ürünü sepetinize eklemenizi öneririz.

3. Sade ve şık: Spigen Apple iPhone 12 / iPhone 12 Pro Kılıf

Sade ve şık tasarımıyla daha iddialı görünmeyi sevenlerin tercih ettiği Spigen Apple iPhone 12 / iPhone 12 Pro Kılıf, üst düzey performans sağlayarak telefonunuzu güvence altına alır. Günlük kullanıma uygun olarak dizayn edilen ürün, ergonomik tasarımı sayesinde kolay tutuş imkânı sağlar. Çizilmez özel dokusu sayesinde telefonunuzu korurken aynı zamanda kusursuz görünüme kavuşturan kılıf, üstün kaliteye sahip. Beğenenler ve satın almak isteyenler için kırmızı, siyah, lacivert, mint yeşili ve pembe renk seçenekleri bulunan ürünü incelemek isterseniz sizi böyle alalım!

4. Pastel tonları sevenlere: Kılıfsiparis Xiaomi Redmi Note 8 Pro Kalp Zincirli Telefon Kılıfı

Uyumlu ve pastel renk tonları sayesinde kendinizi prensesler gibi hissettiren Kılıfsiparis Xiaomi Redmi Note 8 Pro Kalp Zincirli Telefon Kılıfı, yumuşacık dokusu ile benzersiz hissetmenizi sağlar. Kaliteli silikon malzemeden üretilen kılıf, herhangi bir zararlı madde içermez ve yumuşak dokusu sayesinde telefonunuzu dışarıdan gelecek darbelere karşı koruma altına alır. Özel yapısı sayesinde çizilme ve ısınmaya karşı koruma sağlayan ürün, şık tasarımı ile telefonunuzu daha güzel görünüme kavuşturur. Şirin mi şirin görünümüyle dikkat çeken ürünü incelemeden geçmeyin deriz.

5. Benzersiz tasarıma sahip olan Spigen Xiaomi Redmi Note 11S / Redmi Note 11 Kılıf

Sade ve şık tasarımıyla benzersiz görünüme sahip olan Spigen Xiaomi Redmi Note 11S / Redmi Note 11 Kılıf, telefonunuzu en yoğun şekilde koruma altına alır. Çizilme ve dışarıdan gelen darbelere karşı üst düzey koruma sağlayan ürün, ergonomik dizaynı sayesinde günlük hayatta kullanım kolaylığı sağlar. Üst düzey performans sunan ürünün dokunsal geri bildirim özellikleri, kullanıcıları tatmin edici boyutlarda üretilir. Çift katmanlı olarak tasarlanan telefon kılıfı, özel iç yüzeyi ile telefonunu çizilme ve ısınmaya karşı koruma altına alır. Dış yüzeyi ise dışarıdan gelen darbelere karşı kalkan görevini üstlenir.

6. Özel hissetmenizi sağlayan Teknoçeri Xiaomi Redmi Note 9 İçi Kadife Lansman Silikon Kılıf

Harika ve eşsiz kalıbı sayesinde telefonunuzu sıkıca sarıp sarmalayan Teknoçeri Xiaomi Redmi Note 9 İçi Kadife Lansman Silikon Kılıf, telefonunuzun şeklini alarak üst düzey koruma sağlar. Ürünün kadife iç yüzeyi, takıp çıkarma işlemleri sırasında çizilme yaratmaz. Yumuşak ve üst düzey koruma vadeden dış yüzeyi ise kameraları ve telefonun dış yüzeyini dışarıdan gelen darbelere karşı korur. TPU esnek silikon malzemeden üretilen kılıfın içeriğinde sağlığa zararlı hiçbir madde bulunmaz. Çocuklar ve yetişkinler tarafından gönül rahatlığı ile kullanılabilecek olan bu ürünü incelemeden geçmeyin!

7. Hassas koruma sağlayan: Zore Xiaomi Redmi Note 8 Kılıf Zore Nitro Anti Shock Köşeleri Çıkıntılı Koruyucu

Herhangi bir renk içermeyen Zore Xiaomi Redmi Note 8 Kılıf Zore Nitro Anti Shock Köşeleri Çıkıntılı Koruyucu, üst düzey koruma sağlayarak cep telefonunuzu güvence altına alır. Dışarıdan gelen darbelere karşı telefonunuzu güvence altına alan şeffaf kılıf, dış tasarımında bulunan airbag çıkıntılar sayesinde düşme ve diğer darbeler sırasında telefonun aldığı hasarı, minimum düzeye indirir. Üzerinde jelatinle gönderilen kılıf, jelatin çıkarıldığında pürüzsüz bir yüzeye kavuşur. Hem arka ve ön yüzeyleri hem kameraları koruma altına alan bu ürüne şans vermeye ne dersiniz?

8. Farklı tasarım: Zore Huawei Mate 20 Lite Tio için Silikon Pembe Cep Telefonu Kılıfı

Farklı ve kendine özgü dış tasarımı ile telefonunuzu güvence altına alan Zore Huawei Mate 20 Lite Tio İçin Silikon Pembe Cep Telefonu Kılıfı, aynı zamanda şık tasarımı ile göz zevkinize hitap eder. Arka yüzeyinde bulunan kanallar sayesinde farklı tasarıma kavuşan ürün, cep telefonunun dış yüzeyini ve kameraları üst düzeyde korumaya alır. Kenar kısımlarında bulunan güçlendirilmiş silikon tasarımı ile düşme ve çarpma gibi sert darbelere karşı maksimum performans sergileyen cep telefonu kılıfı, vazgeçilmezler arasına girmeye aday!

9. Çok fonksiyonlu olarak kullanılan BGAKSESUAR iPhone 13 Pro Cüzdanlı ve Kapaklı Kılıf

Sıradan arka kapak koruma kılıflarının aksine çok fonksiyonlu olarak kullanılabilen BGAKSESUAR iPhone 13 Pro Cüzdanlı ve Kapaklı Kılıf, aynı anda birçok işlevi bir arada yerine getirir. Telefonunuzu dışarıdan gelebilecek darbelere karşı üst düzey koruma altına alan ürün, aynı zamanda cüzdan görevi görerek para ve kartlarınızı muhafaza etmenize olanak tanır. Bunun yanında telefon tutacağı olarak kullanabileceğiniz kılıf, telefonu herhangi bir yere sabitleme konusunda yardımınıza koşar. Telefonun ön tarafında bulunan hoparlör delikleri sayesinde ürünün kapağı kapalıyken bile sesli aramalar yapabilirsiniz.

10. Şık ve ışıltılı: Microsonic Huawei Mate 20 Lite Sparkle Shiny Gümüş Kılıf

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Şık tasarımıyla dikkat çeken Microsonic Huawei Mate 20 Lite Sparkle Shiny Gümüş Kılıf, ışıltılı görünümden hoşlananların ilk tercihleri arasında bulunur. Gümüş, gold, mavi, rose gold ve siyah renk seçenekleri ile eşsiz tasarımı deneyimlemenize yardımcı olan kılıf, üst düzey koruma sağlayarak telefonunuzu güvence altına alır. Sağlam ve dayanıklı materyalden üretilen ürün, uzun yıllar boyunca sağlamlığını korur. Cihazınız ile %100 uyum sağlayan telefon kılıfı, dokunmatik geri bildirim konusunda hassasiyet sağlar. Şıklığına önem veren ve ışıltılı ürünlerden hoşlanan biriyseniz bu ürüne mutlaka göz atmanızı öneririz.