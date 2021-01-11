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Telegram'dan WhatsApp'a gönderme yapan sürpriz paylaşım!

11.01.2021 14:32 | Son Güncelleme:
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Telegram'dan WhatsApp'a gönderme yapan sürpriz paylaşım!

WhatsApp'ın gizlilik sözleşmesi kararı sonrası Telegram, WhatsApp alternatifi mesajlaşma uygulamalarından biri haline geldi. Telegram Messenger Twitter hesabı, WhatsApp'ın gizlilik sözleşmesi ile alakalı sürpriz bir paylaşım yaptı.

WhatsApp'ın gizlilik sözleşmesine tepkiler çığ gibi büyüdü. Sosyal medyada #WhatsAppıSiliyoruz etiketi gündemin bir numarasına oturdu. Birçok kişi WhatsApp'ın gizlilik sözleşmesini kabul etmeyeceğini söyleyerek Telegram, Signal ve BiP gibi alternatif mesajlaşma uygulamalarına yöneldi. Telegram ise Twitter hesabından WhatsApp'ın kararı ile alakalı oldukça ilginç bir paylaşıma imza attı. Paylaşımın ana karakterleri ise bir döneme damgasını vuran 'tabutçulardı'.

TELEGRAM'DAN WHATSAPP'A YÖNELİK 'TABUTÇU' PAYLAŞIMI

Telegram Messenger Twitter hesabı, söz konusu paylaşımında WhatsApp'ın gizlilik sözleşmesini tabutun yerine koydu ve amiyane bir tabir ile WhatsApp gizlilik sözleşmesinin 'tabutunu taşıdı'. Telegram'ın söz konusu tweeti 244 bini aşkın beğeni ve 61 binden fazla retweet aldı.

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TELEGRAM NEDİR?

Telegram, Rus programcı Pavel Durov tarafından yaratılmış bir anlık mesajlaşma uygulamasıdır. Çoklu platform desteği sunan ve güvenli olduğu iddiası bulunan Telegram, hem iOS ve Android akıllı telefonlarda hem de masaüstü cihazlarda kullanılabilir. 500 milyonu aşkın kullanıcısı bulunan Telegram, özellikle WhatsApp gizlilik sözleşmesi kararı sonrası kullanıcı sayısında artış yaşamış durumda.

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