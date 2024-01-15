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Televizyon siparişi verdi, gelen kargoyu görünce neye uğradığını şaşırdı

15.01.2024 10:30 | Son Güncelleme:
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Adana’da internetten televizyon siparişi veren adama 6 tane bez gönderildi. Dolandırıcılara para kaptırmaktan son anda kurtulan adam, "Ürün elime ulaşmadan para yollamadım, onları oyaladım. Eğer parayı yollasaydım dolandırılacaktım" dedi.

Televizyon siparişi verdi, gelen kargoyu görünce neye uğradığını şaşırdı

Adana'nın Merkez Sarıçam ilçesine bağlı Orhangazi Mahallesi’nde demircilik yapan Alaaddin Kılıç (58), evindeki televizyon bozulunca internetten televizyon almak istedi. Kılıç, sosyal medyada gezinirken tesadüfen Mesut Ü. isimli şahsın hiç kullanılmamış 140 ekran televizyonu 6 bin 900 TL’ye sattığını gördü. Bunun üzerine linke tıklayan Alaaddin Kılıç, Mesut Ü. ile Whatsapp üzerinden görüşmeye başladı.

GÜVEN KAZANDI

Sözde televizyonun 2 yıl garantili olduğunu belirten Mesut Ü., Alaaddin Kılıç’ın güvenini de kazanarak ürünü kargoya verdikten sonra parayı göndermesini istedi. 1 gün sonra ürünü kargoya veren Mesut Ü., kargo takip numarasını Kılıç’a attı ve parasını istedi. Daha önce dolandırılan Alaaddin Kılıç, takip numarasıyla sorgulama yaptı ve kargonun 2 kilogram ağırlığında olduğunu fark etti.

GELEN KARGOYLA ŞOK OLDU

Alaaddin Kılıç 140 ekran televizyonun 2 kilogramdan daha ağır olacağını düşünüp dolandırıldığını anlayınca kendisinden sürekli para isteyen Mesut Ü.’ye ‘İş yerinden para bekliyorum gelir gelmez atacağım’ diyerek oyaladı. 1 gün sonra kargo Alaaddin Kılıç’ın eline ulaştı ve kutuyu açtığında bir şok daha yaşadı. Kılıç, kutunun içerisinde 6 tane bezi gördü ve hemen Whatsapp’tan Mesut Ü.’ye yazdı. Mesut Ü. ise Kılıç’ın telefon numarasını engelledi.

“PARAYI GÖNDERMEDİM DİYE SÜREKLİ ARADI”

Parayı göndermediği için dolandırılmaktan son anda kurtulan Alaaddin Kılıç, “Televizyon bozulunca internetten televizyon siparişi vermek istedim. Bu şahsın Facebook üzerinden satış yaptığını görüp linke tıkladım. Whatsapp’tan şahıs ile görüştüm ve güvenimi kazandı. Daha önce dolandırıldığım için ürünü kargoya verdikten sonra parayı atacağımı söyledim. Takip numarasından kargoyu sorguladım 2 kilogram ağırlığında olduğunu fark ettim. 140 ekran televizyon 2 kilogram gelemez diye düşündüm ve parayı yollamadım. Bu sırada ise Mesut Ü. sürekli benden para istedi. Ben de iş yerinden para alamadım diyerek oyaladım” ifadelerini kullandı.

“DOLANDIRILMAKTAN SON ANDA KURTULDUM”

Dolandırılmaktan son anda kurtulduğunu söyleyen Kılıç, “Eğer takip numarasından kargoyu sorgulamasaydım parayı gönderecektim ve dolandırılacaktım. İnsanlar buna çok dikkat etsin. Asla güvenilir olmayan sitelerden alışveriş yapmasın. Hele ki böyle Whatsapp üzerinden alışveriş asla yapılmasın. Bana televizyon beklerken 6 bez geldi. Bu benim ne işime yarayacak. Eğer parayı gönderseydim çok üzülürdüm” dedi.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık Adana televizyon
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