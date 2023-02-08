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Televizyonu açanlar hüzne boğuldu... Yunan televizyonu sabah haberlerini Kazım Koyuncu'nun şarkısıyla açtı! Depremden enkaz görüntüleri ve 'Ben seni sevduğumi'

08.02.2023 11:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tüm dünya Türkiye'nin yaşadığı büyük acıya ortak oldu. Pek çok ülkeden Türkiye'ye peş peşe destek mesajları ve yardım için ekipler gelirken Yunan devlet televizyonu ERT'de yayınlanan görüntüler dikkat çekti. Yunan televizyonu, sabah haberlerini; Kahramanmaraş merkezli ve 10 ilimizin etkilendiği depremlerden enkaz görüntüleriyle açtı. Görüntülere Kazım Koyuncu'nun şarkısı "Ben seni sevduğumi dünyalara bildirdum" eşlik etti. Ayrıca bir Yunan gazetesinde, "Hepimiz Türküz" karikatürü yayınlandı.

Televizyonu açanlar hüzne boğuldu... Yunan televizyonu sabah haberlerini Kazım Koyuncu'nun şarkısıyla açtı! Depremden enkaz görüntüleri ve 'Ben seni sevduğumi'

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ancak 10 ilimizi etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler büyük yıkımlara ve can kayıplarına yol açtı. Türkiye'yle birlikte tüm dünya yaşanan bu felakete ve gelen acı haberlere ağlıyor. Pek çok ülke peş peşe destek mesajlarını Türkiye'ye iletirken yardım için arama kurtarma ekiplerini de Türkiye'ye gönderme kararı aldı. Türkiye için Yunanistan da Yunanistan Özel Afet Müdahale Birimine (EMAK) bağlı arama kurtarma uzmanı 21 itfaiyeci, 2 doktor, 3 acil yardım sağlık personeli, 2 arama kurtarma köpeğinden oluşan ekibini harekete geçirdi. EMAK Başkanı Dimitris Rupas "Elimizden gelenin en iyisini yapmaya gidiyoruz. (Böyle bir deprem) kendi ülkemizde olsa nasıl çalışırdık, komşu ülkede de aynı şekilde çalışacağız. Bizim işimiz mümkün olduğunca çok insanı kurtarmak." demişti. Son olarak Türkiye'nin acısını paylaşan Yunanistan'dan gelen bir haber yüreklere dokundu. İşte detaylar...

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YUNAN TELEVİZYONUNDA TÜRKİYE'DEN GÖRÜNTÜLERLE 'BEN SENİ SEVDUĞUMİ DÜNYALARA BİLDİRDUM' ŞARKISI

Sabah saatlerinde Yunanistan'da televizyonunu açanlar ekrana gelen görüntülerle hüzne boğuldu. Yunan devlet televizyonu ERT, sabah haberlerini Türkiye'den enkaz görüntüleri ve Kazım Koyuncu'nun unutulmaz şarkısı “Ben seni sevduğumi dünyalara bildirdum” ile açtı.

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Ekrana gelen o görüntüler duygu dolu anlara yol açtı.

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YUNAN GAZETESİNDE "HEPİMİZ TÜRKÜZ" KARİKATÜRÜ

Yunanistan’ın önde gelen gazetelerinden Kathimerini, Türkiye’nin 10 ilini yıkan ve binlerce vatandaşın hayatını kaybettiği deprem ile ilgili yayınlanan karikatürde Türk halkının yanında olduklarını vurgulayarak “Hepimiz Türküz” ifadesine yer verdi. Karikatürde bir grafiticinin duvara Yunanca olarak “ Hepimiz Türküz” yazdığı resmedildi.

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deprem Kahramanmaraş Türkiye Yunanistan Kazım Koyuncu enkaz

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