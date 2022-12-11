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  4. TEM’de yürekleri ağza getiren anlar! Vızır vızır geçen araçların arasından karşıya geçmeye çalıştı

TEM’de yürekleri ağza getiren anlar! Vızır vızır geçen araçların arasından karşıya geçmeye çalıştı

11.12.2022 12:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TEM Otoyolu'nda yaşanan bir olay, yürekleri ağza getirdi. Bir çocuk hızla akan trafikte yolun karşısına geçmeye çalıştı. Bir vatandaşın uyarısına rağmen çocuğun araçların arasından yolun karşısına geçmeye çalıştığı anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Sancaktepe'de yaşanan başka bir olayda ise bir kız çocuğu tehlikeye aldırış etmeden yola oturdu.

TEM Otoyolu Sultangazi ayrımı Ankara istikametinde bir çocuk, yolun karşısına geçmeye çalıştı. Hızla akan trafikte yolun ortasında bir süre bekleyen çocuk, yanından korna çalarak geçen araçlara aldırış etmedi. Durumu gören kişi, çocuğa bağırarak uyarmaya çalıştı. Ancak çocuk, uyarılara aldırmadan hem kendi canını hem de araç sürücülerinin canını hiçe sayarak, kendisini zor da olsa bariyerlerin arasına attı. Çocuğun TEM Otoyolu'ndaki tehlikeli hareketlerini trafiktekiler, cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

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SANCAKTEPE'DE KIZ ÇOCUĞU YOLA OTURDU

Sancaktepe'de de 8 Aralık Perşembe günü akşam saatlerinde yaşanan olayda; yolda oturan bir kız çocuğunun tehlikeli halleri cep telefonun kamerasına yansıdı.

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Görüntülerde, kız çocuğunun yolda oturarak trafiği tehlikeye attığı, yoldan geçen araçların ise durmayarak yollarına devam ettiği görülüyor. Kız çocuğunun bir süre sonra kalkarak yoldan çıkıp yürüdüğü kameraya yansıyor. (DHA)

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