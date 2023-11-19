TEM'de zincirleme kaza! 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı

Kaza, TEM Otoyolu Gümüşova rampalar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul’dan Ankara istikametine seyir halinde olan E.B. idaresindeki otomobil, önce A.E. hakimiyetindeki otomobille, ardından da B.Ç.'nin kullandığı ciple çarpıştı. Sağanak yağış sebebiyle kayganlaşan yolda yabancı uyruklu U.G.H.Y. idaresindeki TIR da kaza yapan araçlara çarparak durabildi.

SAĞLIK EKİPLERİ SEFERBER OLDU

Kazada cipte bulunan Ü.G.T., E.T. ve A.T. aracın içinde sıkıştı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sıkışan yolcular itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı. Yaralanan A.E., E.B., B.Ç., Ü.G.T., E.T., A.T. ve G.Ç., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. (İHA)







