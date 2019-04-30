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TEM Otoyolu Bolu Dağı geçişinde yol çalışması başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.04.2019 13:58 | Son Güncelleme

Bolu’da, TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli viyadüklerinde başlayan derz yenileme çalışmaları nedeniyle İstanbul yönü 26 gün süreyle trafiğe kapatıldı.Karayolları 4’üncü Bölge Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında, TEM yolunun Kaynaşlı Kavşağı-Bolu Tüneli arasındaki Viyadük 1, Viyadük 2, Alper Şahan Özdoğan Viyadüğü ve Dilaver Kavasoğlu Viyadüğü’nde kırık genleşme derzlerini yenileme çalışmaları başladı.Çalışmalar nedeniyle TEM Otoyolu İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım İstanbul-Ankara istikametinden çift yönlü olarak sağlanıyor.

TEM Otoyolu Bolu Dağı geçişinde yol çalışması başladı

Bolu’da, TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli viyadüklerinde başlayan derz yenileme çalışmaları nedeniyle İstanbul yönü 26 gün süreyle trafiğe kapatıldı.
Karayolları 4’üncü Bölge Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında, TEM yolunun Kaynaşlı Kavşağı-Bolu Tüneli arasındaki Viyadük 1, Viyadük 2, Alper Şahan Özdoğan Viyadüğü ve Dilaver Kavasoğlu Viyadüğü’nde kırık genleşme derzlerini yenileme çalışmaları başladı.
Çalışmalar nedeniyle TEM Otoyolu İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım İstanbul-Ankara istikametinden çift yönlü olarak sağlanıyor. 26 gün boyunca trafiğe kapalı kalacak olan TEM Otoyolu, 24 Mayıs’ta tekrar ulaşıma açılacak.

TEM Otoyolu Bolu Dağı geçişinde yol çalışması başladı

TEM Otoyolu Bolu Dağı geçişinde yol çalışması başladı

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