TEM Otoyolunda feci kaza! 2'si bebek 5 kişi yaralandı

Kaza, Muallim Köy mevkii Osmangazi Köprüsü yol ayrımında meydana geldi. Selman K. idaresindeki araç ile İsmet K. idaresindeki kamyona çarpıştı.

5 KİŞİ YARALANDI

Çarpışmanın sonucunda 2 si bebek toplam 5 kişi yaralandı. Otomobil kullanılmaz hale gelirken, kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Kaza sebebiyle TEM otoyolunda trafik bir süre kilitlendi.

Yaralılar çevre hastanelere kaldırılırken polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

