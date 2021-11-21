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  4. TEM Otoyolunda feci kaza! 2'si bebek 5 kişi yaralandı

TEM Otoyolunda feci kaza! 2'si bebek 5 kişi yaralandı

21.11.2021 07:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'nin Dilovası ilçesi TEM Otoyolunda meydana gelen trafik kazasında 2'si bebek 5 kişi yaralandı.

TEM Otoyolunda feci kaza! 2'si bebek 5 kişi yaralandı

Kaza, Muallim Köy mevkii Osmangazi Köprüsü yol ayrımında meydana geldi. Selman K. idaresindeki araç ile İsmet K. idaresindeki kamyona çarpıştı.

5 KİŞİ YARALANDI

Çarpışmanın sonucunda 2 si bebek toplam 5 kişi yaralandı. Otomobil kullanılmaz hale gelirken, kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Kaza sebebiyle TEM otoyolunda trafik bir süre kilitlendi.

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Yaralılar çevre hastanelere kaldırılırken polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası
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