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  4. Temel Karamollaoğlu ile Ayşe Ateş görüştü! Dikkat çeken mesajlar

Temel Karamollaoğlu ile Ayşe Ateş görüştü! Dikkat çeken mesajlar

12.06.2024 18:02
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Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Ankara'da öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş ile görüştü. Görüşmeden sonra açıklamalarda bulunan Karamollaoğlu, "Merhum Sinan Ateş'in ölümü üzerindeki perdeyi kaldırmak ve eşi Ayşe Ateş'in adalet arayışına destek vermek için sürecin takipçisi olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Temel Karamollaoğlu ile Ayşe Ateş görüştü! Dikkat çeken mesajlar

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Ankara'da öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş ile parti genel merkezinde bir araya geldi.

Görüşmeden sonra açıklamalarda bulunan Temel Karamollaoğlu, “Merhum Sinan Ateş'in ölümü üzerindeki perdeyi kaldırmak ve eşi Ayşe Ateş'in adalet arayışına destek vermek için sürecin takipçisi olmaya devam edeceğiz. Adaletin tecellisi adına bu davanın hiçbir soru işaretine mahal vermeden açıklığa kavuşması gerektiğine inanıyoruz. Bizler bu süreçte hem Ayşe Ateş kızımızın hem de yavrularımızın yanında duracağız” dedi.

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Ayşe Ateş ise yaptığı açıklamada, “Sayın genel başkana teşekkürlerimi ilettim ve desteklerinin devamını istedim. 1 Temmuz'da yapılacak olan ilk duruşmamıza kendisini davet ettim. Kamuoyuyla paylaştığım şeylerden kendisine de bahsettim. Biraz da sohbet ettik ve ayrıldık” diye konuştu.

DHABu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Temel Karamollaoğlu Sinan Ateş
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