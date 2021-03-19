Temel Karamollaoğlu kimdir? Temel Karamollaoğlu nereli ve kaç yaşında?

Temel Karamollaoğlu, İngiltere Manchester Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Enstitüsü Tekstil Teknoloji bölümünden mezun olmuş ve 1977 yılında Milli Selamet Partisi’nden Sivas Milletvekili olarak seçildi. Temel Karamollaoğlu, İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat programında konuşarak, HDP’nin kapatılması, faiz artırımı kararı ve Türkiye için yatırım hakkındaki fikirlerini paylaştı.

TEMEL KARAMOLLAOĞLU KİMDİR?

Aslen, Sivas'ın Gürün ilçesinin Göbekören köyünden olan Temel Karamollaoğlu, 7 Haziran 1941 tarihinde Üzeyir ve Münire Karamollaoğlu çiftinin yedi çocuğundan biri olarak Kahramanmaraş'ta doğdu. Öğretmen olan babasının görevi nedeniyle İlk ve orta öğrenimini çeşitli illerde tamamlamasının ardından 1960'lı yıllarda burslu olarak gittiği İngiltere'de Manchester Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Enstitüsü Tekstil Teknoloji bölümünden 1964 yılında mezun oldu. 1967 yılında aynı üniversitede yüksek lisans eğitimini tamamladı. Aynı yıl Türkiye'ye dönerek Sümerbank'ta proje mühendisi olarak işe başladı. 1967 yılında Devlet Planlama Teşkilatı'nda (DPT) uzman olarak görev aldı. 1967 ve 1972 yılları arasında DPT'de tekstil sektör uzmanı olarak çalıştı. Askerlik hizmetinden sonra iki yıl özel sektörde çalışan Karamollaoğlu, 1975 yılında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik ve Uygulama Genel Müdürü olarak görev yaptı. İyi derecede İngilizce bilen Karamollaoğlu, 1965'ten beri evli ve 5 çocuk babasıdır.