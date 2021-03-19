Temel Karamollaoğlu kimdir? Temel Karamollaoğlu nereli ve kaç yaşında?

Temel Karamollaoğlu, İngiltere Manchester Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Enstitüsü Tekstil Teknoloji bölümünden mezun olmuş ve 1977 yılında Milli Selamet Partisi’nden Sivas Milletvekili olarak seçildi. Temel Karamollaoğlu, İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat programında konuşarak, HDP’nin kapatılması, faiz artırımı kararı ve Türkiye için yatırım hakkındaki fikirlerini paylaştı.
Aslen, Sivas'ın Gürün ilçesinin Göbekören köyünden olan Temel Karamollaoğlu, 7 Haziran 1941 tarihinde Üzeyir ve Münire Karamollaoğlu çiftinin yedi çocuğundan biri olarak Kahramanmaraş'ta doğdu. Öğretmen olan babasının görevi nedeniyle İlk ve orta öğrenimini çeşitli illerde tamamlamasının ardından 1960'lı yıllarda burslu olarak gittiği İngiltere'de Manchester Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Enstitüsü Tekstil Teknoloji bölümünden 1964 yılında mezun oldu. 1967 yılında aynı üniversitede yüksek lisans eğitimini tamamladı. Aynı yıl Türkiye'ye dönerek Sümerbank'ta proje mühendisi olarak işe başladı. 1967 yılında Devlet Planlama Teşkilatı'nda (DPT) uzman olarak görev aldı. 1967 ve 1972 yılları arasında DPT'de tekstil sektör uzmanı olarak çalıştı. Askerlik hizmetinden sonra iki yıl özel sektörde çalışan Karamollaoğlu, 1975 yılında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik ve Uygulama Genel Müdürü olarak görev yaptı. İyi derecede İngilizce bilen Karamollaoğlu, 1965'ten beri evli ve 5 çocuk babasıdır.
1977 yılında Millî Selamet Partisi'nden Sivas Milletvekili seçildi. Parlamento çalışmalarında KİT Komisyonu üyeliği yaptı ve Avrupa Konseyi Parlamenter Asamblesi'nde Türkiye'yi temsil etti. 1978’de parti genel kurulu üyeliğine seçildi. 1980 askeri müdahalesinden sonra 1987 referandumuna kadar aktif siyasetten uzak kaldı.
Referandumla birlikte politik hayata geri döndü ve Refah Partisi genel idare kurulu üyeliğine seçildi. 1989 yılında Refah Partisi'nden Sivas belediye başkanlığına seçildi. Bir dönem belediye başkanlığı yaptıktan sonra 1994 mahalli idareler seçimlerinde aynı ilde yeniden Refah Partisi'nden belediye başkanı seçildi.
1995 Genel Seçimlerinde Refah Partisi'nde Sivas Milletvekili olarak parlamentoya girdi. Bu dönemde NATO Parlamenter Asamblesi Üyesi olarak görev yaptı. Aynı dönemde Refah Partisi grup başkanvekilliğine seçildi. Bu görevini Refah Partisi'nin kapatılmasına kadar sürdürdü.
Refah Partisi’nin Anayasa Mahkemesi tarafından kapatılmasından sonra Fazilet Partisi'ne katıldı. 1999 seçimlerinde Sivas’tan yeniden milletvekili seçildi. Bu yasama döneminde NATO Parlamenter Asamblesi Üyeliği devam etti. Mayıs 2000 tarihinde yapılan Saadet Partisi kongresinde genel idare kurulu üyeliğine seçildi ve dış ilişkilerden sorumlu genel başkan yardımcılığı görevine getirildi.
Yüksek İstişare Kurulu tarafından 24 Ekim 2016 tarihinde Saadet Partisi (SP) genel başkan adaylığına seçildi. 30 Ekim 2016 tarihinde gerçekleştirilen Saadet Partisi 6. Olağan Kongresi'nde 891 delegenin 871'inin oyunu alarak Saadet Partisi Genel Başkanlığı görevine seçildi. Karamollaoğlu, 3 Kasım 2019'da gerçekleştirilen Saadet Partisi 7. Olağan Kongresi'nde yeniden genel başkan seçildi.
2018 Türkiye cumhurbaşkanlığı seçiminde cumhurbaşkanı adayı olmak için 2 Mayıs 2018'de YSK'ya başvurdu ve seçmenlerin aday teklifinde bulunabildiği üçüncü gün olan 6 Mayıs 2018'de gerekli 100.000 imzaya ulaşarak aday olmaya hak kazandı.
Seçimlerde 443.704 oy alarak yüzde 0.89 oranına ulaştı.