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Temel Karamollaoğlu'ndan çağrı! 'Bayat senaryoları bir kez daha sergilemeye çalışıyorlar'

14.05.2023 23:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye seçim sonucunu bekliyor. Millet İttifakı üyesi Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, sosyal medya hesabından sandıklara sahip çıkılması konusunda çağrıda bulundu. Karamollaoğlu, "Her seçim izlediğimiz bayat senaryoları bir kez daha sergilemeye çalışıyorlar." ifadelerini kullandı.

Temel Karamollaoğlu'ndan çağrı! 'Bayat senaryoları bir kez daha sergilemeye çalışıyorlar'

Türkiye seçim sonucunu merak ediyor. Millet İttifakı üyesi Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, sosyal medya hesabından çağrıda bulundu.

'SANDIKLARA SAHİP ÇIKALIM'

Karamollaoğlu yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Her seçim izlediğimiz bayat senaryoları bir kez daha sergilemeye çalışıyorlar.

Milletimiz müsterih olsun! Algı oyunlarına, manipülasyonlara takılmadan bu zorlu süreci de tamamlayacağız.

Yeter ki sandıklara sahip çıkalım, inanın değişim yakındır!"


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