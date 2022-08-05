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'Temizlik polisiyim' dedi ve tek tek sıraladı! İzleyenler şaştı kaldı

05.08.2022 11:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Profesyonel bir temizlik çalışanı olan Kaylie adlı kadın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adını dünyaya duyurmayı başardı. Videoları zaman zaman milyonlarca kez izlenen ve kendisine “temizlik polisi” diyen kadın, bu sefer evini korumak, mutfak eşyalarına ve küçük ev aletlerine zarar vermek istemeyenler için asla yapılmaması gereken beş kuralı paylaştı.

'Temizlik polisiyim' dedi ve tek tek sıraladı! İzleyenler şaştı kaldı

Profesyonel temizlikçi olan Kaylie, bir süredir sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla istikrarlı şekilde adını geniş kitlelere duyurmayı başarıyor.

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Kaylie, bu sefer evinizi temizlerken yapmamanız gereken şeyleri paylaştı.

TAHTA MUTFAK EŞYALARI

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Genç kadın kaşık, kâse, kesme tahtası vb. dahil tahta mutfak eşyalarının asla bulaşık makinesine atılmaması gerektiğini paylaştı. Bulaşık makinesinde yıkanan tahta kaşık gibi ürünlerin bir süre sonra küflenerek kullanılamaz hale geleceğini belirtti.

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AHŞAP ZEMİNLERDE BUHARLI MOP KULLANMAYIN

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Ahşap zeminlerde buharlı paspas kullanmamalısınız çünkü parke zeminler aşırı nemden zarar görebilir.

ÇAMAŞIR SUYU VE SİRKEYİ KARIŞTIRMAYIN

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Temizlik yaparken çamaşır suyu ve sirke asla karıştırılmamalıdır. Çamaşır suyu ve sirkeyi karıştırmak, öksürüğe, solunum sorunlarına ve gözlerin yanmasına neden olabilen klor gazı oluşturur.

PASLANMAZ ÇELİK ÜZERİNDE SERT SÜNGER KULLANMAYIN

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Kaylie , paslanmaz çelik aletlerinizi asla aşındırıcı bir süngerle ovmamanız gerektiğini söyledi. Sert süngerler, bu yüzeyleri çizerek mat görünmelerine neden olabilir.

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KLOZETİ ÇAMAŞIR SUYUYLA OVMAYIN

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Klozet kapağını temizlerken yalnızca bulaşık deterjanı gibi hafif bir deterjan kullanın. Çamaşır suyu klozeti ve özellikle klozet kapağını ağartabilir ve sararmasına neden olabilir.


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