HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 'Temizlik yapıyorduk' cevabı dikkat çekti! İki demir kapıyla önlem alınan eve uyuşturucu baskını 'Anahtarı yok ondan açamadık'

'Temizlik yapıyorduk' cevabı dikkat çekti! İki demir kapıyla önlem alınan eve uyuşturucu baskını 'Anahtarı yok ondan açamadık'

10.11.2023 12:03 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da polisin düzenlediği helikopter destekli uyuşturucu operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı. Operasyonda bir evde iki demir kapıyla önlem alındığı tespit edildi. Şüphelilerin polis ekiplerinin sorularına, 'Kapının anahtarı yok o yüzden açamadık', 'Ben şimdi geldim, evde temizlik yapıyorduk' şeklinde cevaplar verdiği öğrenildi.

Antalya Emniyet Müdürlüğü ekipleri önceden belirlenen Yeşildere ve Doğuyaka mahallelerindeki 10 adrese uyuşturucu baskını yaptı. Helikopter destekli operasyonda Özel Harekat ekiplerinin ye de yer aldığı 100'e yakın polis katıldı.

8bab2a01b1c63a01f730ad2f0fed5e01

Operasyon sırasında girilen adreslerin giriş ve çıkışlarında polis ekipleri tarafından önlem alındı.

a14aed18b785399a5229b33b14018915

UZUN UĞRAŞLAR SONUCU KAPI KIRILDI

Doğuyaka Mahallesi'ndeki bir binaya giren polisler, şüphelilerden kapıyı açmasını istedi.

23ee9b6a13137b9567d5ae0b34829b3d

Açılmayınca polis ekipleri levye ve koçbaşı ile kapıyı kırmak için çalışma başlattı.

333cc058ffee4f9ffbc0972a024fea2b

Bu sırada evin kapısının önüne bir demir kapı yapıldığı, içeriden de demir çubuklarla sağlamlaştırıldığı görüldü.

dfbf38994764c92010c37d0bbb3d4228

Uzun uğraş sonucu kapının kırılmasıyla evde bulunan 3 kişi gözaltına alındı.

bf3172d10dc69a4e3e9e1acf0da60190

Balkondan kaçmaya çalışan kişi de yakalandı.

f1ae709b55bcffe6d623130656bd1d3f

"KAPININ ANAHTARI YOK O YÜZDEN AÇAMADIK! TEMİZLİK YAPIYORDUK"

Yerlerin su olduğu evde arama yapıldığı sırada polis ekiplerinin sorularına şüpheliler, 'Kapının anahtarı yok o yüzden açamadık', 'Ben şimdi geldim, evde temizlik yapıyorduk' diye cevaplar verdi.

Yeşildere Mahallesi'ndeki bir adrese yapılan baskında da bina dışındaki güvenlik kameralarından giriş çıkışların takip edildiği görüldü. Operasyonda uyuşturucu, silah ve bir miktar para ele geçirilirken, toplam 6 kişi gözaltına alındı. (DHA)

Kırmızı bültenle aranıyordu! Kompanio Bello'nun lideri yakalandı Kırmızı bültenle aranıyordu! Kompanio Bello'nun lideri yakalandı

Günün önemli manşetleri

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Meteorolojiden Bursa için son dakika uyarısıMeteorolojiden Bursa için son dakika uyarısı
Patron cinayetinin ardından tecavüz çıktı! 'Erkeksiz yaşayamazsın'Patron cinayetinin ardından tecavüz çıktı! 'Erkeksiz yaşayamazsın'
Günlük kiralık dairede rehin aldığı trans bireyin başına silah dayadı!Günlük kiralık dairede rehin aldığı trans bireyin başına silah dayadı!
Anahtar Kelimeler:
antalya uyuşturucu operasyon
En Çok Okunan Haberler
6 milyon yatırım yaptı! Aylık kazancını ve Dilan Polat'a ödediği parayı açıkladı

6 milyon yatırım yaptı! Aylık kazancını ve Dilan Polat'a ödediği parayı açıkladı

22 yıl sonra bir ilk! İlk kez AK Partili bir Bakan tam destek aldı

22 yıl sonra bir ilk! İlk kez AK Partili bir Bakan tam destek aldı

Burak Yılmaz, Beşiktaş'taki görevinden istifa etti! Yeni hoca belli oldu

Burak Yılmaz, Beşiktaş'taki görevinden istifa etti! Yeni hoca belli oldu

Patron cinayetinin ardından tecavüz çıktı! 'Erkeksiz yaşayamazsın'

Patron cinayetinin ardından tecavüz çıktı! 'Erkeksiz yaşayamazsın'

Anıtkabir'de gündeme damgasını vuracak kare!

Anıtkabir'de gündeme damgasını vuracak kare!

Erdoğan'dan ilk yorum! Asgari ücrette son durum da soruldu

Erdoğan'dan ilk yorum! Asgari ücrette son durum da soruldu

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Su şişesini ve leğenini yanına alıp apartmanın önünde banyo yaptı

Su şişesini ve leğenini yanına alıp apartmanın önünde banyo yaptı

Bir kez alın bir ömür kullanın! Ömür boyu garantili Stanley termoslarla tanışın

Bir kez alın bir ömür kullanın! Ömür boyu garantili Stanley termoslarla tanışın

Sevgilisinin ihanetini genital bölgesinde çıkan uçukla öğrendi

Sevgilisinin ihanetini genital bölgesinde çıkan uçukla öğrendi

Üç erkek kardeş çocuk yaştaki akrabalarına istismarda bulundu

Üç erkek kardeş çocuk yaştaki akrabalarına istismarda bulundu

Her adımda rahatlık arayanların tercihi! Puma ayakkabılarda indirim

Her adımda rahatlık arayanların tercihi! Puma ayakkabılarda indirim

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.