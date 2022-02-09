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  4. Tepki çeken görüntü! Taksici küfür ederek kadınları araçtan indirdi…

Tepki çeken görüntü! Taksici küfür ederek kadınları araçtan indirdi…

09.02.2022 10:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul’daki taksi sorunu ile ilgili tepki çeken bir görüntü daha geldi. Bağcılar’da taksiye binen iki kadın yolcu ile taksici arasındaki kavga cep telefonu kamerasına yansıdı. Çıkan tartışmada taksici küfür ederek kadınları araçtan indirdi. İşte o anlar…

Bağcılar'da taksiye binen iki kadın ile şoför arasındaki tartışmayı kadınlardan biri cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Kısa mesafe yüzünden çıktığı anlaşılan tartışmada taksici küfür ederek kadınları araçtan indirdi.

Bağcılar Mahmutbey'de dün öğlen saatlerinde iki kadın taksiye bindi. İddiaya göre kadınların verdiği adresin yakın olduğunu söyleyen taksici ile kadınlar arasında tartışma çıktı. Kadın müşteri tartışma sırasında yaşananları cep telefonunun kamerasıyla kayda almaya başladı. Taksiden inmek isteyen kadınları taksisinden indirmeyen şoför daha sonra kadınlara küfür etti. Kadınların bağırması üzerine taksiyi yolun ortasında durduran taksici kadınlardan birini kolundan tutarak taksiden indirdi. Taksicinin küfür etmesine tepki gösteren kadın ve arkadaşının yaşadıkları cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

DHA

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