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  4. Tepki çeken ritüel! Hindistan'da yağmur yağması için kız çocukları çıplak dolaştırıldı

Tepki çeken ritüel! Hindistan'da yağmur yağması için kız çocukları çıplak dolaştırıldı

07.09.2021 17:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hindistan'da kuraklığın etkili olduğu Madya Pradeş eyaletinde yağmur yağdırmak için düzenlenen ayinde kız çocukları çıplak gezdirildi. Ritüelin sosyal medyada yayınlanan görüntüleri büyük tepki çekti.

Tepki çeken ritüel! Hindistan'da yağmur yağması için kız çocukları çıplak dolaştırıldı

BBC'deki habere göre, Madya Pradeş'in Bundelkhand bölgesinde kuraklık yaşanan bir köyde yağmur yağması için yapılan ritüelde çekilen görüntüler sosyal medyada yer aldı.

Videoda, 6 kız çocuğu omuzlarında kurbağa bağlı tahta bir sopayla çıplak şekilde dolaşırken görülüyor.

Yerel halktan birkaç kişi, ayinin yağmur tanrısını yatıştıracağına ve bölgeye yağış getireceğine inandıklarını ifade etti.

Hindistan Çocuk Haklarını Korunma Ulusal Komisyonu, köyün bağlı olduğu bölgenin yetkililerinden olaya ilişkin rapor istedi.

Madya Pradeş polisi olayla ilgili resmi bir şikayet almadıklarını yine de soruşturma açıldığını aktardı.

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AA

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Anahtar Kelimeler:
yağmur Hindistan
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