Terlemeyi önlemek için bulduğu yöntem sosyal medyayı ikiye böldü

Terlemek her mevsim yaşansa da özellikle yaz aylarında dayanılmaz hallere geliyor. Çeşitli nedenlere bağlı olarak terleme sorunu daha fazla artabiliyor. Terleme, insanların derilerinde bulunan ter bezlerinden bir miktar su ile birlikte çözünmüş katıların salgılanması olarak açıklanıyor. Terlemeyi önlemek için koltuk altı botoksu gibi uygulamalar yapılsa da bu uygulamalar kalıcı sonuçlar vermiyor. TikTok'taki bir kadın, kıyafetlerinin ter lekeleriyle lekelenmesini önlemek için külotlu astarları nasıl kullandığını paylaştı.

YAPTIĞIM İÇİN GERÇEKTEN MUTLUYUM

27 yaşındaki oyuncu, ter lekeleri nedeniyle en sevdiği kıyafetlerini sık sık çöpe atıyordu. Sorunu hafifletmenin yollarını düşünmeye çalıştı ve kolayca değiştirilebilecek ucuz tişörtler almaya karar verdi, ancak sıcak günlerde en sevdiği parçaları kullanamamak Hannah'nın moralini bozmaya başlamıştı. Hannah, “Geçen yıl sıcak hava dalgası vurduğunda, gömleklerimin koltuk altlarını astarlamak için günlük pedleri kullanmaya başladım ve yaptığım için gerçekten mutluyum."dedi.

TERİ EMİYOR VE KOKUYU ÖNLÜYOR

“Günlük pedler teri emer ve koku önleyici özellikleri nedeniyle sıcak hava dalgası için mükemmeldir. Ter, sarı lekelere ve büyük nemli lekelere neden olabilir ve bu numara bana bir servet kazandırdı çünkü gömleklerimin koltuk altları artık hiç eskimiş gibi görünmüyor."

İNSANLAR PAYLAŞMAYA UTANIYOR

Dodd, hack'in aslında 'bir asırlık ev kadınları hilesi' olduğunu, ancak çevredeki 'damgalama' nedeniyle insanların bunu paylaşmama eğiliminde olduğunu söyledi.

TERLEME NEDENLERİ NELERDİR?