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Terlemeyi önlemek için bulduğu yöntem sosyal medyayı ikiye böldü

12.08.2022 15:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Terlemek gün içerisinde en fazla sıkıntı veren durum olabilir. Herkes terlemekten şikayetçi olsa bu konuda yapılabilecek yöntemler maalesef kısıtlı. Tiktok hesabı üzerinden terlemeye bulduğu çözümü gösteren kadın sosyal medyayı ikiye böldü.

Terlemeyi önlemek için bulduğu yöntem sosyal medyayı ikiye böldü

Terlemek her mevsim yaşansa da özellikle yaz aylarında dayanılmaz hallere geliyor. Çeşitli nedenlere bağlı olarak terleme sorunu daha fazla artabiliyor. Terleme, insanların derilerinde bulunan ter bezlerinden bir miktar su ile birlikte çözünmüş katıların salgılanması olarak açıklanıyor. Terlemeyi önlemek için koltuk altı botoksu gibi uygulamalar yapılsa da bu uygulamalar kalıcı sonuçlar vermiyor. TikTok'taki bir kadın, kıyafetlerinin ter lekeleriyle lekelenmesini önlemek için külotlu astarları nasıl kullandığını paylaştı.

@hdoddles Here’s a nifty hack for stopping sweat patches seeping through your clothes this heatwave ???? #heatwave #periodtips #always #sweaty #summer #hotgirlsummer ♬ Chill Vibes - Tollan Kim

YAPTIĞIM İÇİN GERÇEKTEN MUTLUYUM

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27 yaşındaki oyuncu, ter lekeleri nedeniyle en sevdiği kıyafetlerini sık sık çöpe atıyordu. Sorunu hafifletmenin yollarını düşünmeye çalıştı ve kolayca değiştirilebilecek ucuz tişörtler almaya karar verdi, ancak sıcak günlerde en sevdiği parçaları kullanamamak Hannah'nın moralini bozmaya başlamıştı. Hannah, “Geçen yıl sıcak hava dalgası vurduğunda, gömleklerimin koltuk altlarını astarlamak için günlük pedleri kullanmaya başladım ve yaptığım için gerçekten mutluyum."dedi.

TERİ EMİYOR VE KOKUYU ÖNLÜYOR

“Günlük pedler teri emer ve koku önleyici özellikleri nedeniyle sıcak hava dalgası için mükemmeldir. Ter, sarı lekelere ve büyük nemli lekelere neden olabilir ve bu numara bana bir servet kazandırdı çünkü gömleklerimin koltuk altları artık hiç eskimiş gibi görünmüyor."

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İNSANLAR PAYLAŞMAYA UTANIYOR

Dodd, hack'in aslında 'bir asırlık ev kadınları hilesi' olduğunu, ancak çevredeki 'damgalama' nedeniyle insanların bunu paylaşmama eğiliminde olduğunu söyledi.

TERLEME NEDENLERİ NELERDİR?

  • Sıcak hava,
  • Sinirlilik, utanma, stres, korku ve kaygı gibi duygular,
  • Baharatlı yiyecekler,
  • Kafein içeren içecekler,
  • Alkollü içecekler,
  • Aşırı nem,
  • Sigara içmek,
  • Egzersiz yapmak.

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