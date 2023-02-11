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  4. Termal kamerada ısı alınmıştı! Lise öğrencisi Palmiye Sitesi enkazından 119 saat sonra sağ kurtarıldı! İlk sorusu "Bugün günlerden ne?" oldu

Termal kamerada ısı alınmıştı! Lise öğrencisi Palmiye Sitesi enkazından 119 saat sonra sağ kurtarıldı! İlk sorusu "Bugün günlerden ne?" oldu

11.02.2023 03:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'taki depremin ardından aralıksız süren kurtarma çalışmalarından yeni haber gece saatlerinde geldi. UMKE, AFAD, Rus ve Kırgız arama kurtarma ekiplerinin termal kamerayla Palmiye Sitesi’nde yaptıkları çalışmada 17 derece ısı ölçüldü. Enkazda çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler saatler süren çabaların ardından lise öğrencisi Kamil Can Ağdaş'ı 119 saat sonra sağ olarak kurtardı. Gencin ilk sorusu “Bugün günlerden ne?” ilk isteği ise “su” oldu.

Termal kamerada ısı alınmıştı! Lise öğrencisi Palmiye Sitesi enkazından 119 saat sonra sağ kurtarıldı! İlk sorusu "Bugün günlerden ne?" oldu

Kahramanmaraş'ta ekiplerin deprem felaketinin 6. gününde Türk ve yabancı arama kurtarma ekipleri çalışmalarını gece gündüz sürdürüyor. UMKE, AFAD, Rus ve Kırgız arama kurtarma ekipleri de Palmiye Sitesi’nde yaptıkları termal kameradan 17 derece ısı ölçmesi üzerine hassas çalışmaya hız verdi.

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"BUGÜN GÜNLERDE NE?"

Yapılan çalışmalar sonucunda lise öğrencisi Kamil Can Ağdaş’a ulaşıldı.
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Gencin ilk sorusu “Bugün günlerden ne?” ve ilk isteği ise “su” oldu. Ekipler genci enkazdan 119 saat sonra sağ olarak kurtardı. Yürekleri ısıtan haber ekiplerin omzunda sevinç nidaları gönderildi.

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Öte yandan dayısı Haluk Besin, enkazdan sağ çıkarılan yeğeni Kamil Can’a sarılıp öptü. (İHA)

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