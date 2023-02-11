Hatay'daki enkazda 'domuz damı tahkimatı' yöntemini kullandılar! Zonguldaklı madenciler 8 yaşındaki kız çocuğunu günler sonra sağ kurtardı

Depremden etkilenen bölgelerdeki enkazlardaki çalışmalarında peş peşe kurtarılma haberleri gelmeye devam ediyor. Zonguldaklı madenciler de çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

SIĞINAKTA OLDUĞUNU TESPİT ETTİLER

Hatay'ın Antakya ilçesindeki Armutçuk Mahallesinde 8 katlı bir apartmanın sığınağında bir kişinin olduğunu tespit eden madenciler depremzedeyi kurtarmak için çalışma başlattı.





13 SAATLİK ÇALIŞMAYLA KURTARILDI

Domuz damı tahkimatıyla 13 saatlik çalışma sonunda isminin Esra olduğu öğrenilen kız çocuğuna ulaşıldı.

Depremden 110 saat sonra kurtarılan Esra, sağlık ekiplerine teslim edilirken Zonguldaklı madencilerin hummalı çalışmaları takdir topluyor. (İHA)



