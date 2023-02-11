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Hatay'daki enkazda 'domuz damı tahkimatı' yöntemini kullandılar! Zonguldaklı madenciler 8 yaşındaki kız çocuğunu günler sonra sağ kurtardı

11.02.2023 02:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından on binlerce arama kurtarma personeli, afet bölgesindeki çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Türkiye'de arama kurtarmada en tecrübeli ekiplerden olan Zonguldaklı madenciler, Hatay'ın Antakya ilçesinde 8 katlı bir apartman enkazında 'domuz damı tahkimatı' yöntemiyle çalışma yaptı. Gün boyu süren çabaların ardından ise apartmanın sığınağında bekleyen 8 yaşındaki kız çocuğu 110 saat sonra sağ olarak kurtarıldı.

Depremden etkilenen bölgelerdeki enkazlardaki çalışmalarında peş peşe kurtarılma haberleri gelmeye devam ediyor. Zonguldaklı madenciler de çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

SIĞINAKTA OLDUĞUNU TESPİT ETTİLER

Hatay'ın Antakya ilçesindeki Armutçuk Mahallesinde 8 katlı bir apartmanın sığınağında bir kişinin olduğunu tespit eden madenciler depremzedeyi kurtarmak için çalışma başlattı.

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13 SAATLİK ÇALIŞMAYLA KURTARILDI

Domuz damı tahkimatıyla 13 saatlik çalışma sonunda isminin Esra olduğu öğrenilen kız çocuğuna ulaşıldı.

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Depremden 110 saat sonra kurtarılan Esra, sağlık ekiplerine teslim edilirken Zonguldaklı madencilerin hummalı çalışmaları takdir topluyor. (İHA)

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