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Termometreler 48.3 dereceyi gösterdi! Cep telefonları çalışamaz hale geldi: "İlk kez böyle sıcak görüyoruz..."

14.08.2023 14:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Basra üzerinden ülkemize gelen sıcak hava dalgası özellikle güney ve iç bölgelerimizde etkiliyor. Adana'nın Kozan ilçesinde dün sıcaklık 48.3 derece ölçüldü. Cep telefonlarının çalışamaz hale geldiği şehirde vatandaşlar, ilk kez böylesi bir sıcak gördüklerini ifade ettiler.

Termometreler 48.3 dereceyi gösterdi! Cep telefonları çalışamaz hale geldi: "İlk kez böyle sıcak görüyoruz..."

Kozan’da, Meteoroloji’nin uyarı verdiği aşırı sıcaklar ilçede yoğun olarak hissedilmeye başlandı. Kozan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçede sık sık vatandaşları sokağa çıkmamaları konusunda uyarırken, sokak hayvanları için de ev ve iş yerleri önüne su bırakılmasını istedi.

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CEP TELEFONLARI KAPANDI

İlçede sokak hayvanları çeşmelerden su içerek kendini serinletmeye çalışırken, telefonlar ise sıcaklar nedeniyle geçici süre kapandı. İlçe sakinleri ilçedeki parklarda ağaç gölgesinde serinlemeye çalışırken, bu güne kadar böyle sıcak yaşamadıklarını, sokağa çıkmanın tehlikeli olduğunu bildikleri halde serinlemek için ağaç gölgesine geçtiklerini söyledi.

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54 yaşındaki Mehmet Demir, "Bugün dünden daha sıcak. Termometreler 43 diyor ama bana göre 50 dereceyi geçmiş durumda. Aşırı bir sıcak yaşıyoruz" dedi.

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İrfan Karagömlek ise, "Aşırı sıcak var. Bugün gölgede 45 derece ama öldüren bir sıcak var" diyerek gölgede serinlemeye çalıştı.

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81 yaşındaki İbrahim Aygören de bu yaşına kadar böyle bir sıcak görmediğini belirterek, "Benim yaş grubumun sokağa çıkmaması lazım. Dışarı çıktığıma pişman oldum" diye konuştu.

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Vatandaşlar Basra sıcaklarında dondurma ile serinlemeye çalıştı. Bu arada dün Kozan’da hava sıcaklığı 48.3 derece ölçülürken, bugünün dünden daha sıcak olacağı da öğrenildi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Adana Kozan basra sıcaklık

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