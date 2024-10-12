Terör örgütü PKK'nın sloganı salonu karıştırdı! Ankara Barosu Genel Kurulunda kavga

Ankara Barosu'nun 69'uncu Genel Kurul toplantısı bugün gerçekleştirildi. Sahneye çıkan kadın avukatlardan bazıları, terör örgütü PKK'nın sloganını attı.
Atılan sloganın ardından salonda gerginlik yaşandı. Bu slogana başka bir grup ise 'Ne Mutlu Türk'üm Diyene' sloganlarıyla karşılık verdi.
Yaşanan gerginliğin ardından salon bir anda karıştı ve iki grup arasında kavga yaşandı.
Kavgada taraflar birbirlerine sandalye dahil olmak üzere birçok cisim attı. O anlar ise cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.