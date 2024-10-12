Terör örgütü PKK'nın sloganı salonu karıştırdı! Ankara Barosu Genel Kurulunda kavga

Ankara Barosu'nun 69'uncu Genel Kurul toplantısı bugün gerçekleştirildi. Sahneye çıkan kadın avukatlardan bazıları, terör örgütü PKK'nın sloganını attı.

SLOGANIN ARDINDAN GERGİNLİK YAŞANDI

Atılan sloganın ardından salonda gerginlik yaşandı. Bu slogana başka bir grup ise 'Ne Mutlu Türk'üm Diyene' sloganlarıyla karşılık verdi.

İKİ GRUP ARASINDA KAVA ÇIKTI

Yaşanan gerginliğin ardından salon bir anda karıştı ve iki grup arasında kavga yaşandı.

BİRBİRLERİNE SANDALYE FIRLATTILAR

Kavgada taraflar birbirlerine sandalye dahil olmak üzere birçok cisim attı. O anlar ise cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.