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Terör örgütünde panik! Türkiye'nin olası harekatı öncesi dikkat çeken görüntü

17.07.2022 12:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine olası yeni harekatı öncesinde Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinin karşısında bulunan terör örgütü PKK/YPG kontrolündeki Suriye’nin Kobani olarak bilinen Ayn El Arap kentinde dikkat çeken bir görüntü kaydedildi. Kaydedilen görüntüde terör örgütünün kentin yüksek kesimlerine rejim bayrağı astığı görüldü.

Terör örgütünde panik! Türkiye'nin olası harekatı öncesi dikkat çeken görüntü

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde bulunan terör örgütü PKK/YPG hedeflerine yönelik olası operasyon sinyali vermesi sonrasında örgütte panik havası yaşanıyor. Terör örgütü, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinin karşısında bulunan Suriye’nin Kobani olarak bilinen Ayn El Arap kentinin Türkiye tarafından görülen yüksek noktalarına, Suriye rejimi bayrağı astı.

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TERÖR ÖRGÜTÜNDE PANİK

Türkiye'nin terör örgütünün kontrolünde olan ve bölge halkının güvenliği için tehdit oluşturan bölgelere yönelik yeni askeri harekat sinyali vermesinin ardından terör örgütü PKK/YPG'de başlayan panik devam ediyor. Son olarak Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinin karşısında bulunan teröristlerin kontrolündeki Suriye'nin Ayn El Arap kentinde de teröristler rejim bayrağı ile kendilerini kamufle etme yoluna başvurdu.

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REJİM BAYRAĞI ASILDI

Ayn El Arap kentinin yüksek bir noktasında teröristlerin mevzi olarak kullandığı tepeye, dün rejim bayrağı asıldı. Türkiye tarafından da görülebilen bir büyük ve birkaç küçük Suriye rejimi bayrağı asılması dikkat çeken tepede, teröristlerin ağır silahlar ve araçlarının bulunduğu gözlendi. Teröristlerin silindir şeklinde yapılmış olan gözlem kulelerinin bulunduğu tepede, olası hava harekatına karşı sığınak ve tünellerinin de inşa edilmiş olduğu görüldü.

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Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları ise teröristlerin bayrak oyunu yaptığı Ayn El Arap sınır hattında önlemlerini sürdürüyor.

Kaynak: DHA

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ypg pkk kobani
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