Terör örgütüne büyük darbe! 29 terörist etkisiz hale getirildi

Terörle mücadele tüm hızıyla sürüyor! Mehmetçik son operasyonuyla terör örgütüne büyük darbe vurdu. 29 terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Kahraman Mehmetçik, teröristlerin taciz ve saldırı girişimlerine misliyle karşılık vermeye devam ediyor. Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerine taciz ateşi açan 29 PKK/YPG'li terörist başarılı bir operasyonla etkisiz hâle getirildi."

