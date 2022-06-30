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  4. Terör örgütüne büyük darbe! 29 terörist etkisiz hale getirildi

Terör örgütüne büyük darbe! 29 terörist etkisiz hale getirildi

30.06.2022 10:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerine taciz ateşi açan 29 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Terör örgütüne büyük darbe! 29 terörist etkisiz hale getirildi

Terörle mücadele tüm hızıyla sürüyor! Mehmetçik son operasyonuyla terör örgütüne büyük darbe vurdu. 29 terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Kahraman Mehmetçik, teröristlerin taciz ve saldırı girişimlerine misliyle karşılık vermeye devam ediyor. Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerine taciz ateşi açan 29 PKK/YPG'li terörist başarılı bir operasyonla etkisiz hâle getirildi."

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