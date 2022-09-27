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  4. Teröre darbe üstüne darbe! 13 terörist daha etkisiz hale getirildi

Teröre darbe üstüne darbe! 13 terörist daha etkisiz hale getirildi

27.09.2022 16:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerinde saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 13 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Teröre darbe üstüne darbe! 13 terörist daha etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Fırat Kalkanı, Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerinde saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen ve taciz ateşi açan 13 PKK/YPG’li terörist, etkisiz hale getirildi." denildi.

Ayrıntılar geliyor...


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Anahtar Kelimeler:
Milli Savunma Bakanlığı terörist
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