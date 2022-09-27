Teröre darbe üstüne darbe! 13 terörist daha etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Fırat Kalkanı, Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerinde saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen ve taciz ateşi açan 13 PKK/YPG’li terörist, etkisiz hale getirildi." denildi.

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