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  4. Teröristlerin teslim olma anı! MSB paylaştı: ‘TSK, aman dileyene ateş etmez!’

Teröristlerin teslim olma anı! MSB paylaştı: ‘TSK, aman dileyene ateş etmez!’

03.05.2023 16:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Terör örgütü PKK’ya vurulan darbelere bir yenisi daha eklendi. Son dakika gelen habere göre; Milli Savunma Bakanlığı, sözde yönetim kadrosundan 2 PKK'lı teröristin teslim olma görüntülerini paylaştı.

MSB’den son dakika paylaşımı geldi. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesindeki sözde yönetim kadrosundan 2 PKK'lı teröristin teslim olma anına ilişkin görüntüleri paylaştı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Türk Silahlı Kuvvetleri, aman dileyene ateş etmez. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın açıkladığı, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde saklandıkları mağaradan çıkarak teslim olan sözde yönetim kadrosundan 2 PKK'lı teröristin teslim olma görüntüleri." ifadesi kullanıldı.

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pkk Milli Savunma Bakanlığı terörist teslim

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