Bölgenin terörle değil, sporla anılması için böylesine önemli bir organizasyonu Çatak ilçesinde gerçekleştirdiklerini dile getiren Yardımcı, "Terörü sporla yeneceğiz. Van Çatak artık terör bölgesi değil, sportif kamp eğitim merkezidir. Bizim için en önemli olan şey; bölgenin kaderi terörün kucağında olmasın. Sporu terörle yenme projesi kapsamında buraya geldik. Samimi olarak bunu söyleyebilirim, biz bu projede hedefimize ulaştık." diye konuştu.

NECAT HAZAR - Van'da 40 ilden yaklaşık 400 sporcunun 59 takımla mücadele ettiği Türkiye Rafting Şampiyonası'na ev sahipliği yapan Çatak ilçesi, rafting tutkunları için yeni bir adres oldu.

"Çatak'ı bütün Türkiye'ye ve dünyaya duyurmaktan inanılmaz zevk aldık. Biz her zaman bunu söyleriz, spor tek başına bir şey teşkil etmiyor. Yani sporun yansıması çok önemli, rafting de doğası gereği yansımasını en iyi şekilde yapan bir doğa sporudur. Burada dev bir futbol maçı dört hakemle yürütülürken, 50 hakemle rafting şampiyonası yürütülüyor. Hakemlerin açık havada nehir kenarında şampiyonayı yürütüyor olması mükemmel bir görsellik oluşturdu, turizme önemli bir katkı sağladı."

Yardımcı, bölgede gençlerin spora yönelmesinin son derece önemli olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Samimi olarak bunu söyleyebilirim, biz bu projede hedefimize ulaştık. Çünkü Hakkari'den 40 sporcu Van'dan en az 50 sporcu, Tunceli'den 50 sporcu, civar bölgelerdeki sporcularla 400'ü buluyor. Buradan yetişen bir sporcu milli olarak ülkesini temsil ettiği anda ona artık kimse dokunamaz. Ay-yıldızlı bayrak altında İstiklal Marşı'mızı söylüyorsa o genç artık bizimdir. Onunla kalmıyor onun okuduğu okulda çevre arkadaşları da olumlu etkileniyor."