NECAT HAZAR - Van'da 40 ilden yaklaşık 400 sporcunun 59 takımla mücadele ettiği Türkiye Rafting Şampiyonası'na ev sahipliği yapan Çatak ilçesi, rafting tutkunları için yeni bir adres oldu.
Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu (GOSBF) Rafting Asbaşkanı ve Dünya Rafting Federasyonu İkinci Başkanı Fikret Yardımcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şampiyonaya katılan sporcuların ilçenin doğal yapısına hayran kaldığını anlattı.
Bölgenin terörle değil, sporla anılması için böylesine önemli bir organizasyonu Çatak ilçesinde gerçekleştirdiklerini dile getiren Yardımcı, "Terörü sporla yeneceğiz. Van Çatak artık terör bölgesi değil, sportif kamp eğitim merkezidir. Bizim için en önemli olan şey; bölgenin kaderi terörün kucağında olmasın. Sporu terörle yenme projesi kapsamında buraya geldik. Samimi olarak bunu söyleyebilirim, biz bu projede hedefimize ulaştık." diye konuştu.
\
- "Turizme önemli bir katkı sağladı"
Sporcuların şampiyona boyunca kardeşlik havası yaşadıklarını, ilçe halkının misafirperverliğine hayran kaldıklarını belirten Fikret Yardımcı, şunları söyledi:
"Çatak'ı bütün Türkiye'ye ve dünyaya duyurmaktan inanılmaz zevk aldık. Biz her zaman bunu söyleriz, spor tek başına bir şey teşkil etmiyor. Yani sporun yansıması çok önemli, rafting de doğası gereği yansımasını en iyi şekilde yapan bir doğa sporudur. Burada dev bir futbol maçı dört hakemle yürütülürken, 50 hakemle rafting şampiyonası yürütülüyor. Hakemlerin açık havada nehir kenarında şampiyonayı yürütüyor olması mükemmel bir görsellik oluşturdu, turizme önemli bir katkı sağladı."
Yardımcı, bölgede gençlerin spora yönelmesinin son derece önemli olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:
"Samimi olarak bunu söyleyebilirim, biz bu projede hedefimize ulaştık. Çünkü Hakkari'den 40 sporcu Van'dan en az 50 sporcu, Tunceli'den 50 sporcu, civar bölgelerdeki sporcularla 400'ü buluyor. Buradan yetişen bir sporcu milli olarak ülkesini temsil ettiği anda ona artık kimse dokunamaz. Ay-yıldızlı bayrak altında İstiklal Marşı'mızı söylüyorsa o genç artık bizimdir. Onunla kalmıyor onun okuduğu okulda çevre arkadaşları da olumlu etkileniyor."
\
- "Çatak'ta dünya şampiyonası yapılamaz diye bir şey yok"
"Mart, nisan aylarında Çatak Çayı debisi dünya şampiyonası değerlerinde 4-5 klastır" diyen Yardımcı, "Çatak'ta bir dünya şampiyonası yapılamaz diye bir şey yok. Tabii nehrin dışındaki fiziki alanları da düzeltmemiz gerekiyor. Konaklama gibi önemli fiziki yapılar bir dünya şampiyonasında şart. Çünkü 15 gün süren bir şampiyona ve bin 500'e yakın sporcu katılıyor. Çok zor değil bunu yapmak. Önemli olan nehrin yan aksesuarlarını düzeltmek. Neden burada bir dünya şampiyonası, Avrupa şampiyonası olmasın." ifadelerini kullandı.
Kağıthane'de hareketli dakikalar! AVM'yi silahla bastı
Akçakale Belediye Başkanı Ayhan'a silahlı saldırı!
Yaşlı adam kanlar içinde kalmıştı... Cinsel saldırının kurbanı çıktı!
AK Partili Numan Kurtulmuş'tan ittifak ve istifa açıklaması!
İpler çok gerildi! Bu açıklamalar yenilir yutulur cinsten değil
Bu kez sınır tanımadı! Üstsüz fotoğraf paylaştı
Almanya'dan İzmir'e gelen 19 yaşındaki Neslişah her yerde aranıyor! Gelen telefon polis ekiplerini alarma geçirdi
Lyme hastalığı nedir? Uzmanlar uyarıyor: Çağın salgını
Saç yaşlanması nedir? Saç yaşlanması ne iyi gelir? Saç yaşlanması nasıl önlenir?
AK Partili Kenan Sofuoğlu, Lamborghini'sini satışa çıkardı
Okuyucu Yorumları 0 yorum