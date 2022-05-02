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Terse akan çay görenleri şaşkına çeviriyor!

02.05.2022 12:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'un Tersakan Çayı'nı görenler şaşırmadan edemiyor. Diğer akarsuların aksine kuzey yerine güneye akan çayın hareketi, çoğu kişinin merakını cezbediyor. Bölge sakinleri, son zamanlarda isminden sıkça bahsettiren Tersakan Çayı'nın son hali karşısında üzüldüklerini ifade ediyorlar. Konu hakkında açıklama yapan Cevdet Sözen, şimdilerde bulanık görünümü ile dikkat çeken çayın eskiden tertemiz aktığını söylüyor.

Samsun'un Ladik ilçesindeki Ladik Gölü'nden doğan Tersakan Çayı, kuzeye değil de güneye akarak dikkatleri üzerine çekiyor. 100 kilometre uzunluğundaki Tersakan, Yeşilırmak'ın bir kolu olma özelliğini de taşıyor. Eski zamanlardaki berrak ve dolu görüntüsünü kaybeden çay, ters yöne akmasıyla şaşkınlık oluşturuyor. Ladik'ten çıkan Tersakan, önce Samsun Havza ilçesinin içinden geçerek akabinde Amasya Suluova'da bulunan Gümüşsuyu Deresi ile birleştikten sonra Amasya'nın kuzeyinde Yeşilırmak'a dökülüyor.

"GARİP BİR DOĞA OLAYI"

Havzalı vatandaş Tahir Uysal, "Çocukluğumuzu bu Tersakan'da geçirdik. 10-11 yaşlarında çok güzel günlerimiz oldu. Ladik’ten gelen bu su kuzey yönüne değil de güney yönüne akıyor. Gittiği alanları yeşillendiren, güzel ve canlı tutuyor. İlçemizin içerisinden geçerek buraya doğal güzellik katıyor. Ters aktığı içinde garip bir doğa olayıdır. Yetkililerden buranın çevresinin daha da güzelleştirilmesini istiyoruz" dedi.

"ESKİDEN CAM GİBİYDİ"

Havza'da 2 dönem mahalle muhtarlığı yapmış Cevdet Sözen, "Eskiden Tersakan’da halılar, arabalar yıkardık. Balık tutardık. Arkadaşlarımızla yüzerdik. Şimdi ise su bulanık akıyor. Eskiden cam gibiydi. Su seviyesi de düştü. Sadece bir yağmur suyu ile birlikte aşağı akıyor" diye konuştu.

Tersakan Çayı geçtiği güzergahlara doğal güzellik katıyor ve tarıma sulama imkanı sağlıyor.

İHA

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