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  4. "Terso Kemal" görenleri şaşkına çeviriyor! Gazete ve kitap okurken keşfetti... "Bu özelliğim ile insanların ilgisini kazanmaya başladım"

"Terso Kemal" görenleri şaşkına çeviriyor! Gazete ve kitap okurken keşfetti... "Bu özelliğim ile insanların ilgisini kazanmaya başladım"

23.07.2023 11:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep’te "Terso Kemal" lakaplı 60 yaşındaki Kemal Elma, 2002 yılında gazete ve kitap okurken keşfettiği özelliği ile görenleri hayrete düşürüyor. "Terso Kemal", yaptığı açıklamada "Bu özelliğim ile insanların ilgisini kazanmaya başladım. Beni gören, beni tanıyan herkes benimle fotoğraf çektirmek istiyor" diye konuştu. İşte Terso Kemal'in görenleri şaşkına çeviren özelliği!

"Terso Kemal" görenleri şaşkına çeviriyor! Gazete ve kitap okurken keşfetti... "Bu özelliğim ile insanların ilgisini kazanmaya başladım"

Gaziantep’te "Terso Kemal" lakaplı 60 yaşındaki Kemal Elma, kelimeleri hızlı ve yanlışsız bir şekilde tersten söyleyebiliyor. 2002 yılında gazete ve kitap okurken keşfettiği özelliği ile 19 yıldır konuşma hızında kelimeleri tersten söyleyebilen ve "Terso Kemal" olarak bilinen Kemal Elma, Gaziantep’in simgesi haline geldi.

Kent meydanındaki bir kıraathanede çalışan Ema, üzerinde "Terso Kemal" yazılı Gaziantep FK formasıyla da çevredekilerin ilgi odağı haline geliyor. Elma, yaptığı açıklamada giydiği yöresel kıyafetiyle ve koyu bir Gaziantep FK taraftarı oluşuyla çevredeki esnaflar ve vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördüğünü belirtti.

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“TERS KONUŞTUĞUM İÇİN ADIM TERSO KEMAL OLARAK KALDI”

19 yıldır yanlışsız bir şekilde her kelimenin tersini söyleyebildiğini belirten Kemal Elma, “2002 yılından beri yani 19 yıldır tersten konuşabiliyorum. Her şeyin tersini söyleyebildiğim için adım Terso Kemal olarak kaldı ve bana herkes böyle seslenmeye başladı. Bu özelliğim ile insanların ilgisini kazanmaya başladım. Beni gören, beni tanıyan herkes benimle fotoğraf çektirmek istiyor ve kelimeleri tersinden söylememi istiyor” dedi.

“KONUŞMA HIZINDA SÖYLEYEBİLİYORUM”

Kelimelerin tersini söylerken hiç şaşırmadığını, yanlış söylemediğini ve bu konuda kendine güvendiğini belirten Elma, “Ben normalde düz konuşuyorum. Sadece beni tanıyan insanlar bana tersten konuşmamı söylediklerinde tersinden konuşuyorum. Benden istedikleri sözleri tersinden ve konuşma hızında yanlış olmayacak şekilde söyleyebiliyorum. Bu konuda kendime güveniyorum” diye konuştu. (İHA)

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